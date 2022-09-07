https://ria.ru/20220907/oon-1815286990.html

Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву

Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву - РИА Новости, 07.09.2022

Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву

РФ запросила проведения в четверг заседания СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву, сообщил на сегодняшнем заседании Совбеза российский постпред... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:51

2022-09-07T23:51

2022-09-07T23:59

россия

совет безопасности оон

киев

василий небензя

идзуми накамицу

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ООН, 7 сен – РИА Новости. РФ запросила проведения в четверг заседания СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву, сообщил на сегодняшнем заседании Совбеза российский постпред Василий Небензя."Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал Небензя.По его словам, в качестве докладчика Россия хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества".

https://ria.ru/20220907/himars-1815286025.html

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россия, совет безопасности оон, киев, василий небензя, идзуми накамицу, оон, украина, сша, евросоюз