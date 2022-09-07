https://ria.ru/20220907/oon-1815286990.html
Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву
Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву - РИА Новости, 07.09.2022
Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву
РФ запросила проведения в четверг заседания СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву, сообщил на сегодняшнем заседании Совбеза российский постпред... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:51
2022-09-07T23:51
2022-09-07T23:59
россия
совет безопасности оон
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василий небензя
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ООН, 7 сен – РИА Новости. РФ запросила проведения в четверг заседания СБ ООН по проблеме поставок западных вооружений Киеву, сообщил на сегодняшнем заседании Совбеза российский постпред Василий Небензя."Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину", - сказал Небензя.По его словам, в качестве докладчика Россия хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества".
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россия, совет безопасности оон, киев, василий небензя, идзуми накамицу, оон, украина, сша, евросоюз
Россия, Совет Безопасности ООН, Киев, Василий Небензя, Идзуми Накамицу, ООН, Украина, США, Евросоюз
23:51 07.09.2022 (обновлено: 23:59 07.09.2022)
Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву
Небензя: Россия запросила в СБ ООН обсуждение поставок западных вооружений Киеву