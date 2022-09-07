https://ria.ru/20220907/oon-1815286281.html

Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании

Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании - РИА Новости, 08.09.2022

Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T23:43

2022-09-07T23:43

2022-09-08T09:22

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украина

сша

албания

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василий небензя

линда томас-гринфилд

владимир путин

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ООН, 7 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".По утверждению Томас-Гринфилд, Россия проводит на Украине "операции фильтрации", в ходе которых насильно вывозит украинцев, некоторые из которых, по ее словам, подвергаются насилию. Тезис о "фильтрации" повторили также ее британская, французский и албанский коллеги.Помощница генсека ООН по правам человека Илзэ Брандс-Кехрис, выступая на СБ ООН, призвала Россию предоставить ее управлению, а также международным наблюдателям доступ в "места, где содержатся лица, прошедшие "фильтрацию". Не приведя конкретных свидетельств, она заявила, что у управления есть подтверждения так называемой "фильтрации" гражданских лиц, а также "заслуживающих доверия" обвинений в насильной отправке в Россию и на подконтрольные ей территории детей. При этом Брандс-Кехрис подтвердила, что украинцам, оказавшимся на территории России, предоставляется возможность вернуться на Украину или поехать в другую страну.Он отметил, что России вменяются в вину "некие жестокие фильтрационные мероприятия", которые Россия якобы осуществляет в отношении украинских граждан."Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?" — поинтересовался Небензя."По поводу так называемой фильтрации: прежде всего не очень понятно, о чем вообще идет речь, поскольку сам термин "фильтрация" не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве", — указал он.Постпред России заявил, что если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков национальных батальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, "то это нормальная практика для любой армии мира".По его словам, мигранты содержались в нечеловеческих условиях, лишенные права на юридическое представительство их интересов, а также на справедливое судебное разбирательство. При этом американские власти зачастую разделяли семьи, направляя детей и родителей в разные центры содержания.Как заявил Небензя, всего в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли более 3,7 миллиона человек, из которых 600 тысяч детей. "Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны. Это подтвердила сегодня даже представитель УВКПЧ", — заявил он.По его словам, люди бегут из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве живого щита.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220908/sovbez-1815290605.html

https://ria.ru/20220907/prekraschenie-1814985867.html

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в мире, украина, сша, албания, совет безопасности оон, василий небензя, линда томас-гринфилд, владимир путин, россия, донецкая народная республика, оон