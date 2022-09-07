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В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" - РИА Новости, 07.09.2022
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В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" - РИА Новости, 07.09.2022
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:56
2022-09-07T22:56
в мире
розмари дикарло
россия
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совет безопасности оон
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы управляет Россия."Постоянные заявления о насильственном перемещении, депортации и так называемых "фильтрационных лагерях", находящихся в ведении РФ и связанных с ней местных сил, вызывают чрезвычайное беспокойство. Такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами", - сказала ДиКарло на заседании СБ ООН.Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия "восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима", подчеркнуло посольство.
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в мире, розмари дикарло, россия, оон, совет безопасности оон, сша
В мире, Розмари ДиКарло, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, США
22:56 07.09.2022
 
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"

Замгенсека ООН Ди Карло призвала расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы управляет Россия.
"Постоянные заявления о насильственном перемещении, депортации и так называемых "фильтрационных лагерях", находящихся в ведении РФ и связанных с ней местных сил, вызывают чрезвычайное беспокойство. Такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами", - сказала ДиКарло на заседании СБ ООН.
Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия "восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима", подчеркнуло посольство.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 19:43
Россия "припасла сюрпризы" к заседанию Совбеза ООН, заявил Полянский
 
В миреРозмари ДиКарлоРоссияООНСовет Безопасности ООНСША
 
 
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