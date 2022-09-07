https://ria.ru/20220907/oon-1815282856.html

В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"

В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" - РИА Новости, 07.09.2022

В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:56

2022-09-07T22:56

2022-09-07T22:56

в мире

розмари дикарло

россия

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совет безопасности оон

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы управляет Россия."Постоянные заявления о насильственном перемещении, депортации и так называемых "фильтрационных лагерях", находящихся в ведении РФ и связанных с ней местных сил, вызывают чрезвычайное беспокойство. Такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами", - сказала ДиКарло на заседании СБ ООН.Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия "восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима", подчеркнуло посольство.

https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html

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в мире, розмари дикарло, россия, оон, совет безопасности оон, сша