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В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" - РИА Новости, 07.09.2022
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:56
2022-09-07T22:56
2022-09-07T22:56
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала расследовать сообщения о якобы наличии "фильтрационных лагерей" для украинцев, которыми якобы управляет Россия."Постоянные заявления о насильственном перемещении, депортации и так называемых "фильтрационных лагерях", находящихся в ведении РФ и связанных с ней местных сил, вызывают чрезвычайное беспокойство. Такие сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами", - сказала ДиКарло на заседании СБ ООН.Ранее посольство РФ в США заявило, что Россия привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия "восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате изуверских действий киевского режима", подчеркнуло посольство.
https://ria.ru/20220907/polyanskiy-1815258613.html
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В мире, Розмари ДиКарло, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, США
В ООН призвали расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях"
Замгенсека ООН Ди Карло призвала расследовать сообщения о "фильтрационных лагерях" России