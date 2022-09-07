https://ria.ru/20220907/oon-1815279567.html

Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни

Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни - РИА Новости, 07.09.2022

Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни

Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:24

2022-09-07T22:24

2022-09-07T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

розмари дикарло

донбасс

оон

совет безопасности оон

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Главу миссии Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов. Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила она.

https://ria.ru/20220907/oon-1815279329.html

донбасс

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в мире, розмари дикарло, донбасс, оон, совет безопасности оон