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Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/oon-1815279567.html
Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни
Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни - РИА Новости, 07.09.2022
Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни
Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:24
2022-09-07T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
розмари дикарло
донбасс
оон
совет безопасности оон
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Главу миссии Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов. Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила она.
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в мире, розмари дикарло, донбасс, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Розмари ДиКарло, Донбасс, ООН, Совет Безопасности ООН
22:24 07.09.2022
 
Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни

Группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен – РИА Новости. Группа ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке отправится в Донбасс в ближайшие дни, заявила на заседании СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"В ближайшие дни в Еленовку должна отправиться миссия по установлению фактов для расследования инцидента, произошедшего 29 июля, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала ДиКарло.
"Главу миссии Карлоса Альберто душ Сантуша Круса сопровождает опытная группа старших должностных лиц и экспертов. Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила она.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 22:19
ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРозмари ДиКарлоДонбассООНСовет Безопасности ООН
 
 
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