https://ria.ru/20220907/oon-1815279329.html
ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России
ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России - РИА Новости, 07.09.2022
ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России
Представители России и ООН в ходе консультаций в Женеве обсудили ключевые аспекты, касающиеся реализации подписанного в Стамбуле меморандума, в том числе... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:19
2022-09-07T22:19
2022-09-07T22:37
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ЖЕНЕВА, 7 сен - РИА Новости. Представители России и ООН в ходе консультаций в Женеве обсудили ключевые аспекты, касающиеся реализации подписанного в Стамбуле меморандума, в том числе вопросы страхования и логистики в сделках в сфере поставок сельхозпродукции и удобрений из России, сообщило постпредство РФ в Женеве.Согласно заявлению дипмиссии, переговоры начались в среду и, как ожидается, завершатся в пятницу, 9 сентября. Делегацию ООН возглавила генсек конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан.Как сообщили в постпредстве, российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым состояла из представителей различных российских министерств и частных компаний."Был предметно обсужден ряд ключевых вопросов, препятствующих полноценному вступлению в силу Меморандума Россия-ООН (среди них – страхование, финансирование, логистика в сделках с сельскохозяйственной продукцией и удобрениями)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постоянного представительства РФ в Женеве.В дипмиссии также заявили, что ООН подтвердила свою готовность продолжать свои посреднические усилия и "поднимать эти вопросы со всеми сторонами, вовлеченными в этот сложное обсуждение, для обеспечения положительного результата".
https://ria.ru/20220907/zerno-1815264645.html
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россия, оон, в мире, сергей вершинин, женева (город), стамбул
Россия, ООН, В мире, Сергей Вершинин, Женева (город), Стамбул
22:19 07.09.2022 (обновлено: 22:37 07.09.2022)
ООН подтвердила готовность работать над экспортом продукции из России
ООН подтвердила готовность поднимать вопросы экспорта сельхозпродукции из России