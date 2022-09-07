https://ria.ru/20220907/ogranicheniya-1815084393.html

Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС

Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 07.09.2022

Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС

Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:13

2022-09-07T12:13

2022-09-07T12:35

туризм

евросоюз

россия

туризм

новости - туризм

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815091089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0d74a34ed0c5421a5cb92a292ddb19d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах."Тут, также, как и в сфере энергетики, - мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере (туризма - ред.) мы не должны ничего делать, что противоречит нашим интересам. Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже должны всем закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя", - подчеркнул российский президент.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/finlyandiya-1815075037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком" – Путин об ответе на визовые ограничения ЕС Путин о российском ответе на визовые ограничения ЕС 2022-09-07T12:13 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, россия, туризм, новости - туризм, вэф-2022