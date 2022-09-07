https://ria.ru/20220907/ogranicheniya-1815084393.html
Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС
Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 07.09.2022
Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС
Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:13
2022-09-07T12:13
2022-09-07T12:35
туризм
евросоюз
россия
туризм
новости - туризм
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах."Тут, также, как и в сфере энергетики, - мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере (туризма - ред.) мы не должны ничего делать, что противоречит нашим интересам. Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже должны всем закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя", - подчеркнул российский президент.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/finlyandiya-1815075037.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком" – Путин об ответе на визовые ограничения ЕС
Путин о российском ответе на визовые ограничения ЕС
2022-09-07T12:13
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, туризм, новости - туризм, вэф-2022
Туризм, Евросоюз, Россия, Туризм, Новости - Туризм, ВЭФ-2022
12:13 07.09.2022 (обновлено: 12:35 07.09.2022)
Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения ЕС
Президент Путин заявил, что Россия никого не будет ограничивать в визах
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
"Тут, также, как и в сфере энергетики, - мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере (туризма - ред.) мы не должны ничего делать, что противоречит нашим интересам. Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тоже должны всем закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя", - подчеркнул российский президент.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.