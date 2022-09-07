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Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
ВСУ за утро нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, в том числе по Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:59
2022-09-07T09:59
2022-09-07T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. ВСУ за утро нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, в том числе по Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.Он уточнил, что "люди, к счастью, не пострадали".По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет."Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по "100+" ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги", — подчеркнул глава администрации района.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины
09:59 07.09.2022 (обновлено: 11:18 07.09.2022)
Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о трех ракетных ударах со стороны ВСУ за утро
ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. ВСУ за утро нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, в том числе по Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные", — сказал Леонтьев.
Он уточнил, что "люди, к счастью, не пострадали".
По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.
"Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по "100+" ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги", — подчеркнул глава администрации района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь и Бердянск
, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря
. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России
.