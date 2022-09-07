https://ria.ru/20220907/obrazovanie-1815063283.html

В Вологодской области открыли еще 43 школьных центра "Точка роста"

В Вологодской области открыли еще 43 школьных центра "Точка роста" - РИА Новости, 07.09.2022

В Вологодской области открыли еще 43 школьных центра "Точка роста"

Центры дополнительного образования "Точка роста" открыты с 1 сентября еще в 43 сельских школах области, сообщила замгубернатора области Лариса Каманина. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:59

2022-09-07T10:59

2022-09-07T10:59

вологодская область

образование - общество

школы

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ВОЛОГДА, 7 сен – РИА Новости. Центры дополнительного образования "Точка роста" открыты с 1 сентября еще в 43 сельских школах области, сообщила замгубернатора области Лариса Каманина.По ее словам, за счет федерального финансирования в центрах оборудованы коворкинг-зоны, современные кабинеты химии, биологии, физики и робототехники, закуплены новейшие цифровые лаборатории, микроскопы, компьютерное оборудование. Местные бюджеты профинансировали ремонты помещений."Точки роста" будут работать в режиме полного рабочего дня: в первой половине в них будут проводиться школьные уроки физики, химии и биологии, во второй – занятия кружков и секций технического и естественно-научного направления."Открытие "Точек роста" в сельских школах позволит вовлечь более 5,5 тысяч школьников в углубленное изучение физики, химии, биологии, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности", - отметила Каманина.Она сообщила, что в 2023 году "Точки роста" планируется открыть еще в 43 школах, напомнив при этом, что впервые 44 центра образования естественно-научной и технологической направленности в сельских районах области были открыты в прошлом году.

https://ria.ru/20220906/nagrazhdenie-1814894070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, школы