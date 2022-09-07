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Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2" - РИА Новости, 07.09.2022
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Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2"
Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2" - РИА Новости, 07.09.2022
Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2"
Минэнерго России рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2", заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:23
2022-09-07T17:45
экономика
николай шульгинов
владимир путин
леонид михельсон
россия
русский (остров)
владивосток
новатэк
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2", заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов."Мы рассчитываем, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2", - сказал министр в ходе брифинга на ВЭФ.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте. Shell в сентябре объявила, что не будет участвовать в новом операторе.В начале сентября было опубликовано постановление правительства с критериями, которым должен соответствовать потенциальный покупатель доли в операторе "Сахалина-2". Одним из условий является наличие опыта эксплуатации крупнотоннажного СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что "компании интересно участие в проекте "Сахалин-2", но компания попросит правительство РФ провести свой аудит по проекту перед принятием решения."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Еще в начале прошлого века концерн приобрел основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.Так, Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания владела 27,5% доли в операторе проекта "Сахалин-2" и 50% долей в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, Shell участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" - как финансовый партнер вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, николай шульгинов, владимир путин, леонид михельсон, россия, русский (остров), владивосток, новатэк, сахалин-2, министерство энергетики рф (минэнерго россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Николай Шульгинов, Владимир Путин, Леонид Михельсон, Россия, Русский (остров), Владивосток, Новатэк, Сахалин-2, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
14:23 07.09.2022 (обновлено: 17:45 07.09.2022)
 
Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2"

Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2" как акционер

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2", заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Мы рассчитываем, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2", - сказал министр в ходе брифинга на ВЭФ.
Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании Новатэк в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:25
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте. Shell в сентябре объявила, что не будет участвовать в новом операторе.
В начале сентября было опубликовано постановление правительства с критериями, которым должен соответствовать потенциальный покупатель доли в операторе "Сахалина-2". Одним из условий является наличие опыта эксплуатации крупнотоннажного СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что "компании интересно участие в проекте "Сахалин-2", но компания попросит правительство РФ провести свой аудит по проекту перед принятием решения.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:43
Первую линию "Арктик СПГ 2" планируют запустить в конце 2023 года
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Еще в начале прошлого века концерн приобрел основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.
Так, Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания владела 27,5% доли в операторе проекта "Сахалин-2" и 50% долей в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, Shell участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" - как финансовый партнер вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:37
Путин высказался о значении "Сахалина-2" для россиян
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновВладимир ПутинЛеонид МихельсонРоссияРусский (остров)ВладивостокНоватэкСахалин-2Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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