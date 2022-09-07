14:23 07.09.2022 (обновлено: 17:45 07.09.2022)
Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2"
Минэнерго рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2" как акционер
Добыча нефти. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2", заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Мы рассчитываем, что "Новатэк" будет участвовать в "Сахалине-2", - сказал министр в ходе брифинга на ВЭФ.
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Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором. Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте. Shell в сентябре объявила, что не будет участвовать в новом операторе.
В начале сентября было опубликовано постановление правительства с критериями, которым должен соответствовать потенциальный покупатель доли в операторе "Сахалина-2". Одним из условий является наличие опыта эксплуатации крупнотоннажного СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что "компании интересно участие в проекте "Сахалин-2", но компания попросит правительство РФ провести свой аудит по проекту перед принятием решения.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Shell был прочно связан с экономикой России более 100 лет. Еще в начале прошлого века концерн приобрел основные российские нефтяные компании. Тогда доля России в нефтедобыче Shell стала составлять около одной трети. Во время Второй мировой войны компания принимала участие в поставках в СССР нефтепродуктов, а в послевоенные годы и вплоть до середины 1980-х годов закупала в Советском Союзе нефть и нефтепродукты, поставляя продукты нефтехимии. Shell в 1983 году открыл представительство в России, а в 1992 году зарегистрировал компанию "Шелл Нефть" по сбыту смазочных материалов.
Так, Shell участвовала в нескольких крупных проектах в России. Компания владела 27,5% доли в операторе проекта "Сахалин-2" и 50% долей в совместных предприятиях Salym Petroleum Development и Gydan energy. Кроме того, Shell участвовала в строительстве газопровода "Северный поток 2" - как финансовый партнер вложила в него до 950 миллионов евро. Также компания владела крупной сетью АЗС и заводом смазочных материалов, которые в мае продала "Лукойлу".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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