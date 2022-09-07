https://ria.ru/20220907/nirvana-1814995071.html

Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации

Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации - РИА Новости, 07.09.2022

Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации

Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:48

2022-09-07T04:48

2022-09-07T04:48

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сша

nirvana

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News.Ранее суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, который требовал 150 тысяч долларов компенсации от живых участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Суд счел, что 31-летний Элден пропустил сроки подачи заявления.Как сообщает телеканал, адвокаты Элдена в жалобе указывают на неверное толкование судом закона, который не ограничивает сроки для подобных обращений от несовершеннолетних, а время после своего совершеннолетия, по словам адвокатов, заявитель переживал травму."Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", - цитирует телеканал заявление адвоката.

https://ria.ru/20200622/1573208490.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

сша, nirvana, в мире