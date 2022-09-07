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Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
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Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации - РИА Новости, 07.09.2022
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации
Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:48
2022-09-07T04:48
культура
сша
nirvana
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News.Ранее суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, который требовал 150 тысяч долларов компенсации от живых участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Суд счел, что 31-летний Элден пропустил сроки подачи заявления.Как сообщает телеканал, адвокаты Элдена в жалобе указывают на неверное толкование судом закона, который не ограничивает сроки для подобных обращений от несовершеннолетних, а время после своего совершеннолетия, по словам адвокатов, заявитель переживал травму."Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", - цитирует телеканал заявление адвоката.
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сша, nirvana, в мире
Культура, США, Nirvana, В мире
04:48 07.09.2022
 
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации

Спенсер Элден обжаловал отказ в компенсации из-за своего фото на обложке альбома Nirvana

© DGC Records, Sub PopФрагмент обложки альбома "Nevermind" группы Nirvana
Фрагмент обложки альбома Nevermind группы Nirvana
© DGC Records, Sub Pop
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News.
Ранее суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, который требовал 150 тысяч долларов компенсации от живых участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Суд счел, что 31-летний Элден пропустил сроки подачи заявления.
Как сообщает телеканал, адвокаты Элдена в жалобе указывают на неверное толкование судом закона, который не ограничивает сроки для подобных обращений от несовершеннолетних, а время после своего совершеннолетия, по словам адвокатов, заявитель переживал травму.
"Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", - цитирует телеканал заявление адвоката.
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