https://ria.ru/20220907/nirvana-1814995071.html
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации - РИА Новости, 07.09.2022
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации
Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:48
2022-09-07T04:48
2022-09-07T04:48
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Мужчина, чью детскую фотографию разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию, сообщает СBS News.Ранее суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, который требовал 150 тысяч долларов компенсации от живых участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Суд счел, что 31-летний Элден пропустил сроки подачи заявления.Как сообщает телеканал, адвокаты Элдена в жалобе указывают на неверное толкование судом закона, который не ограничивает сроки для подобных обращений от несовершеннолетних, а время после своего совершеннолетия, по словам адвокатов, заявитель переживал травму."Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", - цитирует телеканал заявление адвоката.
https://ria.ru/20200622/1573208490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, nirvana, в мире
Культура, США, Nirvana, В мире
Герой скандальной обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации
Спенсер Элден обжаловал отказ в компенсации из-за своего фото на обложке альбома Nirvana