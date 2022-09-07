https://ria.ru/20220907/nft-1814996625.html

Блокчейн-платформа Polygon приступит к выпуску NFT "Союзмультфильма"

Блокчейн-платформа Polygon приступит к выпуску NFT "Союзмультфильма" - РИА Новости, 07.09.2022

Блокчейн-платформа Polygon приступит к выпуску NFT "Союзмультфильма"

Крупнейшая мировая блокчейн платформа Polygon, "Союзмультфильм" и OD Business Technologies group займутся развитием NFT-проектов старейшей российской... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:11

2022-09-07T05:11

2022-09-07T05:11

технологии

союзмультфильм

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Крупнейшая мировая блокчейн платформа Polygon, "Союзмультфильм" и OD Business Technologies group займутся развитием NFT-проектов старейшей российской киностудии, соглашение об этом было подписано в ходе VII Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".NFT - это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта. Он хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность таких NFT-токенов в том, что их нельзя подделать или размножить, но можно продать в таком формате, как картины, музыка, так и разнообразные мемы и другое.Отмечается, что в рамках сотрудничества Polygon/Cere намерен инвестировать "более 4 миллионов долларов в разработку и поддержку развития NFT проектов "Союзмультфильма" и реализацию стратегии распространения брендированного и небрендированного контента студии на бессерверном ресурсе". Выпуск первого NFT запланирован на конец 2022 года."Союзмультфильм" - компания с богатейшими, почти вековыми традициями, которая сегодня, в XXI веке продолжает свое непрерывное развитие, стремительно осваивая новые формы и технологии, подобное соединение опыта и актуальных подходов дает возможность создавать уникальные проекты. Вместе с нашими партнерами мы откроем совершенно новую страницу в истории легендарной киностудии", – отметила Слащева.По ее словам, в рамках сотрудничества могут быть созданы несколько видов токенов: объекты цифрового искусства, коллекционные токены, а также NFT, дающие их владельцам эксклюзивные привилегии.В пресс-службе пояснили, что "Polygon занимает лидирующие позиции в блокчейн-пространстве с более чем 36 тысячами приложений и 150 миллионами активных криптокошельков".

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, союзмультфильм, восточный экономический форум — 2022 (вэф)