https://ria.ru/20220907/netflix-1815077545.html
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix - РИА Новости, 07.09.2022
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix
Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:35
2022-09-07T14:35
2022-09-07T14:35
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ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не разглашаются.В статье также приводятся слова адвоката Гаприндашвили. "Стороны довольны, что вопрос решен", — говорит он.Ранее Гаприндашвили подала в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса иск против Netflix, обвинив создателей сериала "Ход королевы" в сексистском преуменьшении ее заслуг. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. При этом события в серии разворачиваются в 1968 году, к тому времени спортсменка выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее партнеров были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".Сериал "Ход королевы" вышел 23 октября 2020-го года и стал хитом. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Ее героиня — сирота. В приюте она научилась играть в шахматы и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Вундеркинд выросла и выигрывала один турнир за другим. Но победы не спасали ее от проблем в личной жизни.
https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лос-анджелес, калифорния, сша, netflix, кино и сериалы, шахматы
Культура, Новости культуры, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Netflix, Кино и сериалы, Шахматы
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix
Суд между Гаприндашвили и Netflix из-за Хода королевы" завершился урегулированием
ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не разглашаются.
В статье также приводятся слова адвоката Гаприндашвили. "Стороны довольны, что вопрос решен", — говорит он.
Ранее Гаприндашвили подала в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса иск против Netflix, обвинив создателей сериала "Ход королевы" в сексистском преуменьшении ее заслуг. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. При этом события в серии разворачиваются в 1968 году, к тому времени спортсменка выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее партнеров были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.
Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".
Сериал "Ход королевы" вышел 23 октября 2020-го года и стал хитом. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Ее героиня — сирота. В приюте она научилась играть в шахматы и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Вундеркинд выросла и выигрывала один турнир за другим. Но победы не спасали ее от проблем в личной жизни.