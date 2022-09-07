Рейтинг@Mail.ru
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220907/netflix-1815077545.html
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix - РИА Новости, 07.09.2022
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix
Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:35
2022-09-07T14:35
культура
новости культуры
лос-анджелес
калифорния
сша
netflix
кино и сериалы
шахматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750495953_0:128:2923:1772_1920x0_80_0_0_827ef0408a6161be68b40894c3a0636a.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не разглашаются.В статье также приводятся слова адвоката Гаприндашвили. "Стороны довольны, что вопрос решен", — говорит он.Ранее Гаприндашвили подала в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса иск против Netflix, обвинив создателей сериала "Ход королевы" в сексистском преуменьшении ее заслуг. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. При этом события в серии разворачиваются в 1968 году, к тому времени спортсменка выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее партнеров были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".Сериал "Ход королевы" вышел 23 октября 2020-го года и стал хитом. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Ее героиня — сирота. В приюте она научилась играть в шахматы и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Вундеркинд выросла и выигрывала один турнир за другим. Но победы не спасали ее от проблем в личной жизни.
https://ria.ru/20220830/netflix-1813181535.html
лос-анджелес
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750495953_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_e43ec5bc69160f020c6d663fcdef9228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, лос-анджелес, калифорния, сша, netflix, кино и сериалы, шахматы
Культура, Новости культуры, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Netflix, Кино и сериалы, Шахматы
14:35 07.09.2022
 
Завершился суд между грузинской шахматисткой и Netflix

Суд между Гаприндашвили и Netflix из-за Хода королевы" завершился урегулированием

© РИА Новости / Сааков / Перейти в медиабанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сааков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Netflix согласился урегулировать иск, поданный грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили из-за сериала "Ход королевы", сообщает Variety. Однако условия не разглашаются.
В статье также приводятся слова адвоката Гаприндашвили. "Стороны довольны, что вопрос решен", — говорит он.
© Фото : Netflix 2020Сериал "Ход королевы"
Сериал Ход королевы - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Netflix 2020
Сериал "Ход королевы"
Ранее Гаприндашвили подала в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса иск против Netflix, обвинив создателей сериала "Ход королевы" в сексистском преуменьшении ее заслуг. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин. При этом события в серии разворачиваются в 1968 году, к тому времени спортсменка выступила против 59 шахматистов-мужчин (с 28 из них она сразилась во время одной игры). В числе ее партнеров были десять гроссмейстеров, среди которых Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.
Нона Гаприндашвили — пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), первый международный гроссмейстер среди женщин и первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она получила приз "Шахматный Оскар".
Сериал "Ход королевы" вышел 23 октября 2020-го года и стал хитом. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона раз. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Ее героиня — сирота. В приюте она научилась играть в шахматы и быстро добилась звездного статуса на международной арене. Вундеркинд выросла и выигрывала один турнир за другим. Но победы не спасали ее от проблем в личной жизни.
Сандра Авила Белтран - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 16:36Культура
Наркобаронесса собирается судиться с Netflix
 
КультураНовости культурыЛос-АнджелесКалифорнияСШАNetflixКино и сериалыШахматы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала