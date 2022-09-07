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Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.09.2022
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Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.09.2022
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:18
2022-09-07T18:11
мьянма
экономика
мин аун хлайн
россия
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", — сказал он.Он добавил, что оплата будет проходить в валюте, которую выберет российская сторона."Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", — добавил премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма
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мьянма, экономика, мин аун хлайн, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мьянма, Экономика, Мин Аун Хлайн, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:18 07.09.2022 (обновлено: 18:11 07.09.2022)
 
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить за поставки в рублях

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
"Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", — сказал он.
Он добавил, что оплата будет проходить в валюте, которую выберет российская сторона.
"Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", — добавил премьер.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:53
Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений
 
МьянмаЭкономикаМин Аун ХлайнРоссияДальневосточный федеральный университетРусский (остров)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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