https://ria.ru/20220907/nefteprodukty-1814999245.html
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.09.2022
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:18
2022-09-07T06:18
2022-09-07T18:11
мьянма
экономика
мин аун хлайн
россия
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", — сказал он.Он добавил, что оплата будет проходить в валюте, которую выберет российская сторона."Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", — добавил премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/myanma-1814995489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мьянма, экономика, мин аун хлайн, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мьянма, Экономика, Мин Аун Хлайн, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:18 07.09.2022 (обновлено: 18:11 07.09.2022)
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить за поставки в рублях