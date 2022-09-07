https://ria.ru/20220907/nefteprodukty-1814999245.html

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов - РИА Новости, 07.09.2022

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:18

2022-09-07T06:18

2022-09-07T18:11

мьянма

экономика

мин аун хлайн

россия

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн."Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России", — сказал он.Он добавил, что оплата будет проходить в валюте, которую выберет российская сторона."Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо", — добавил премьер.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/myanma-1814995489.html

мьянма

россия

русский (остров)

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Максим Горбачев

мьянма, экономика, мин аун хлайн, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф)