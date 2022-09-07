https://ria.ru/20220907/neft-1815274811.html

Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики

Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики - РИА Новости, 07.09.2022

Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики

Текущее снижение цен на нефть ниже 89 долларов за баррель - эйфория от победы политики над экономикой, котировки отыграют свое падение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:34

2022-09-07T21:34

2022-09-07T21:34

экономика

цены на нефть

великобритания

германия

италия

g7

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Текущее снижение цен на нефть ниже 89 долларов за баррель - эйфория от победы политики над экономикой, котировки отыграют свое падение, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.В среду цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась ниже 89 долларов за баррель впервые с начала февраля, октябрьских фьючерсов на WTI - до 82,5 доллара."Разговоры о введении потолка цен на наши энергоносители вызвали прогнозы о росте стоимости нефти до 400 долларов за баррель. Но вот представители "Большой семёрки" провели конференцию по данному вопросу - и мы увидели три страницы протокола без какой-либо конкретики - сбор мнений участников рынка и его анализ", - сказал Канищев."Когда одно из самых резонансных заявлений по отрасли воплощается в формате размытых тезисов, рынок видит, что политическая воля не имеет никакой силы над ценообразованием. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. И текущий спад - это эйфория от победы политики над экономикой. Котировки отыграют своё падение", - объяснил эксперт."Я не раз говорил, что экономика побеждает политику. Рынок даже позволяет себе ответные выпады - и текущие котировки стали уколом в адрес популистов по всему миру", - добавил он.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815264150.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1815222484.html

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экономика, цены на нефть, великобритания, германия, италия, g7, brent, wti (нефть)