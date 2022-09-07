Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/neft-1815274811.html
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики - РИА Новости, 07.09.2022
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики
Текущее снижение цен на нефть ниже 89 долларов за баррель - эйфория от победы политики над экономикой, котировки отыграют свое падение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:34
2022-09-07T21:34
экономика
цены на нефть
великобритания
германия
италия
g7
brent
wti (нефть)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Текущее снижение цен на нефть ниже 89 долларов за баррель - эйфория от победы политики над экономикой, котировки отыграют свое падение, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.В среду цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась ниже 89 долларов за баррель впервые с начала февраля, октябрьских фьючерсов на WTI - до 82,5 доллара."Разговоры о введении потолка цен на наши энергоносители вызвали прогнозы о росте стоимости нефти до 400 долларов за баррель. Но вот представители "Большой семёрки" провели конференцию по данному вопросу - и мы увидели три страницы протокола без какой-либо конкретики - сбор мнений участников рынка и его анализ", - сказал Канищев."Когда одно из самых резонансных заявлений по отрасли воплощается в формате размытых тезисов, рынок видит, что политическая воля не имеет никакой силы над ценообразованием. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. И текущий спад - это эйфория от победы политики над экономикой. Котировки отыграют своё падение", - объяснил эксперт."Я не раз говорил, что экономика побеждает политику. Рынок даже позволяет себе ответные выпады - и текущие котировки стали уколом в адрес популистов по всему миру", - добавил он.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815264150.html
https://ria.ru/20220907/gaz-1815222484.html
великобритания
германия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, великобритания, германия, италия, g7, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, Германия, Италия, G7, Brent, WTI (нефть)
21:34 07.09.2022
 
Эксперт назвал падение цен на нефть эйфорией от победы политики

Директор "Ансельм" Канищев: котировки цен на нефть отыграют свое падение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Текущее снижение цен на нефть ниже 89 долларов за баррель - эйфория от победы политики над экономикой, котировки отыграют свое падение, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
В среду цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась ниже 89 долларов за баррель впервые с начала февраля, октябрьских фьючерсов на WTI - до 82,5 доллара.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 20:16
ЕК не предложила ничего конкретного по лимиту цен на газ, сообщил источник
"Разговоры о введении потолка цен на наши энергоносители вызвали прогнозы о росте стоимости нефти до 400 долларов за баррель. Но вот представители "Большой семёрки" провели конференцию по данному вопросу - и мы увидели три страницы протокола без какой-либо конкретики - сбор мнений участников рынка и его анализ", - сказал Канищев.
"Когда одно из самых резонансных заявлений по отрасли воплощается в формате размытых тезисов, рынок видит, что политическая воля не имеет никакой силы над ценообразованием. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. И текущий спад - это эйфория от победы политики над экономикой. Котировки отыграют своё падение", - объяснил эксперт.
"Я не раз говорил, что экономика побеждает политику. Рынок даже позволяет себе ответные выпады - и текущие котировки стали уколом в адрес популистов по всему миру", - добавил он.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Стенд компании Новатэк на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 17:43
В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года
 
ЭкономикаЦены на нефтьВеликобританияГерманияИталияG7BrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала