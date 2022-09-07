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Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии
Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии - РИА Новости, 07.09.2022
Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии
Планы стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть могут привести к колебаниям на нефтяных рынках, заявил РИА Новости министр нефти и газа Правительства... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:59
2022-09-07T14:59
2022-09-07T15:18
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
ливия
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g7
еврокомиссия
россия
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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 сен - РИА Новости. Планы стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть могут привести к колебаниям на нефтяных рынках, заявил РИА Новости министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Аун.Главы минфинов "большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Министр нефти ПНЕ добавил, что мировые рынки стали страдать от колебаний в ценах, и выразил мнение, что сплоченность вокруг ОПЕК и ОПЕК+ поможет "преодолеть кризис".
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экономика, цены на нефть, паоло джентилони, ливия, опек, g7, еврокомиссия, россия
Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Ливия, ОПЕК, G7, Еврокомиссия, Россия
14:59 07.09.2022 (обновлено: 15:18 07.09.2022)
Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии
Министр ПНЕ Ливии Аун: лимит цен на российскую нефть может привести к колебаниям на рынках