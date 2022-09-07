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Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии

Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии - РИА Новости, 07.09.2022

Потолок цен может привести к колебаниям на рынках, заявил министр ПНЕ Ливии

Планы стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть могут привести к колебаниям на нефтяных рынках, заявил РИА Новости министр нефти и газа Правительства... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:59

2022-09-07T14:59

2022-09-07T15:18

экономика

цены на нефть

паоло джентилони

ливия

опек

g7

еврокомиссия

россия

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БЕНГАЗИ (Ливия), 7 сен - РИА Новости. Планы стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть могут привести к колебаниям на нефтяных рынках, заявил РИА Новости министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Аун.Главы минфинов "большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Министр нефти ПНЕ добавил, что мировые рынки стали страдать от колебаний в ценах, и выразил мнение, что сплоченность вокруг ОПЕК и ОПЕК+ поможет "преодолеть кризис".

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экономика, цены на нефть, паоло джентилони, ливия, опек, g7, еврокомиссия, россия