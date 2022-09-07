https://ria.ru/20220907/neft-1815102524.html

В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения

В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения - РИА Новости, 07.09.2022

В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения

Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact. Страны "Большой семерки"... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:49

2022-09-07T12:49

2022-09-07T13:15

экономика

александр новак

россия

германия

опек

g7

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact. Страны "Большой семерки" договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. В статье отмечается, что это решение обернется экономическим ударом для Запада. "Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию", — говорится в публикации. В материале напомнили слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это еще больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения. "G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечается в статье. Кроме того, по мнению журналистов, не совсем понятно, кто и как будет следить за соблюдением "потолка цен". Чтобы этот план сработал так, как задумали в G7, нужна поддержка Турции, Индии, Южно-Африканской Республики, Китая и других крупных участников рынка топлива, пишут обозреватели. "Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — резюмировалось в материале. На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.

https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html

https://ria.ru/20220907/neft-1815017421.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, александр новак, россия, германия, опек, g7, цены на нефть, в мире