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В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения - РИА Новости, 07.09.2022
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В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения
В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения - РИА Новости, 07.09.2022
В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения
Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact. Страны "Большой семерки"... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:49
2022-09-07T13:15
экономика
александр новак
россия
германия
опек
g7
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact. Страны "Большой семерки" договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. В статье отмечается, что это решение обернется экономическим ударом для Запада. "Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию", — говорится в публикации. В материале напомнили слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это еще больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения. "G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечается в статье. Кроме того, по мнению журналистов, не совсем понятно, кто и как будет следить за соблюдением "потолка цен". Чтобы этот план сработал так, как задумали в G7, нужна поддержка Турции, Индии, Южно-Африканской Республики, Китая и других крупных участников рынка топлива, пишут обозреватели. "Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — резюмировалось в материале. На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
https://ria.ru/20220907/putin-1815019881.html
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экономика, александр новак, россия, германия, опек, g7, цены на нефть, в мире
Экономика, Александр Новак, Россия, Германия, ОПЕК, G7, Цены на нефть, В мире
12:49 07.09.2022 (обновлено: 13:15 07.09.2022)
 
В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения

Compact: страны G7 впали в отчаяние из-за ответа России на "нефтяной потолок"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact.

Страны "Большой семерки" договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. В статье отмечается, что это решение обернется экономическим ударом для Запада.
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"Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию", — говорится в публикации.

В материале напомнили слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это еще больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения.

"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечается в статье.

Кроме того, по мнению журналистов, не совсем понятно, кто и как будет следить за соблюдением "потолка цен". Чтобы этот план сработал так, как задумали в G7, нужна поддержка Турции, Индии, Южно-Африканской Республики, Китая и других крупных участников рынка топлива, пишут обозреватели.
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"Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — резюмировалось в материале.

На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
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