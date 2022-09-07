12:49 07.09.2022 (обновлено: 13:15 07.09.2022)
В ФРГ заявили об отчаянии стран G7 из-за ответа России на новые ограничения
Compact: страны G7 впали в отчаяние из-за ответа России на "нефтяной потолок"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Реакция России на планы стран Запада ввести "нефтяной потолок" вогнала в отчаяние страны G7, пишет немецкое издание Compact.
Страны "Большой семерки" договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. В статье отмечается, что это решение обернется экономическим ударом для Запада.
Страны "Большой семерки" договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. В статье отмечается, что это решение обернется экономическим ударом для Запада.
"Страны G7 планируют выстрелить в свое колено, чтобы ослабить Россию", — говорится в публикации.
В материале напомнили слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это еще больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения.
"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечается в статье.
Кроме того, по мнению журналистов, не совсем понятно, кто и как будет следить за соблюдением "потолка цен". Чтобы этот план сработал так, как задумали в G7, нужна поддержка Турции, Индии, Южно-Африканской Республики, Китая и других крупных участников рынка топлива, пишут обозреватели.
В материале напомнили слова вице-премьера России Александра Новака о том, что это еще больше дестабилизирует мировой нефтяной рынок и Россия не станет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения.
"G7 в отчаянии: рынок нефти на грани краха", — отмечается в статье.
Кроме того, по мнению журналистов, не совсем понятно, кто и как будет следить за соблюдением "потолка цен". Чтобы этот план сработал так, как задумали в G7, нужна поддержка Турции, Индии, Южно-Африканской Республики, Китая и других крупных участников рынка топлива, пишут обозреватели.
"Ни ОПЕК, ни такие страны, как Индия и Китай, не поддержали бы ограничение цен на нефть. Кроме того, эта мера поразит европейских и американских потребителей, которые уже сейчас платят высокие цены за энергоносители", — резюмировалось в материале.
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
На прошлой неделе главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.