02:12 07.09.2022 (обновлено: 10:58 07.09.2022)
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
Сенатор Пушков усомнился, что США смогут подтянуть Индию к политике "потолка" цен на нефть
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отметил, что властям США вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" по ограничению цены на российскую нефть.
Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадеживающие" сигналы на данный счет.
"Подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков полагает, что Индия является "маловероятным кандидатом на участие в такой коалиции как по политическим, так и по экономическим причинам (потребность в российской нефти)". Россия предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение "такого потолка", напомнил он.
"Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают", — добавил парламентарий.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.