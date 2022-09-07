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Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен - РИА Новости, 07.09.2022
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Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен - РИА Новости, 07.09.2022
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
Сенатор Алексей Пушков отметил, что властям США вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" по ограничению цены на российскую нефть. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:12
2022-09-07T10:58
алексей пушков
сша
россия
китай
g7
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отметил, что властям США вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" по ограничению цены на российскую нефть.Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадеживающие" сигналы на данный счет.Он отметил, что участие Китая в данной схеме совместно с США "в ущерб России выглядит невероятным". Также законодатель задался вопросом: "С чего бы Пекину усиливать США и G7, которые только и говорят, что будут противостоять Китаю и готовятся к конфликту с ним?"Пушков полагает, что Индия является "маловероятным кандидатом на участие в такой коалиции как по политическим, так и по экономическим причинам (потребность в российской нефти)". Россия предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение "такого потолка", напомнил он."Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают", — добавил парламентарий.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220906/gaz-1814873220.html
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алексей пушков, сша, россия, китай, g7, цены на нефть, в мире
Алексей Пушков, США, Россия, Китай, G7, Цены на нефть, В мире
02:12 07.09.2022 (обновлено: 10:58 07.09.2022)
 
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен

Сенатор Пушков усомнился, что США смогут подтянуть Индию к политике "потолка" цен на нефть

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отметил, что властям США вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" по ограничению цены на российскую нефть.
Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадеживающие" сигналы на данный счет.

"Подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что участие Китая в данной схеме совместно с США "в ущерб России выглядит невероятным". Также законодатель задался вопросом: "С чего бы Пекину усиливать США и G7, которые только и говорят, что будут противостоять Китаю и готовятся к конфликту с ним?"
Пушков полагает, что Индия является "маловероятным кандидатом на участие в такой коалиции как по политическим, так и по экономическим причинам (потребность в российской нефти)". Россия предупредила, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение "такого потолка", напомнил он.
"Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают", — добавил парламентарий.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
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