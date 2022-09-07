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Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/nds-1815142277.html
Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров
Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 07.09.2022
Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров
Ростуризм еще раз проработает с главой Минфина Антоном Силуановым вопрос обнуления НДС для туроператоров, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:17
2022-09-07T14:17
туризм
экономика
антон силуанов
зарина догузова
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
русский (остров)
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм еще раз проработает с главой Минфина Антоном Силуановым вопрос обнуления НДС для туроператоров, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова."Мы, конечно, выступаем за обнуление НДС. Все, что связано с налогами, это, конечно, и выпадающие доходы, поэтому это нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства… Сейчас мы видим, что потребность такая есть и отрасль очень просит. Думаю, что по итогам вчерашнего президиума такое поручение будет дано", - сказала Догузова."Мы еще раз с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.) посмотрим все расчеты, покажем, как это сейчас выглядит, насколько серьезной будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она будет незначительная, но в любом случае это все еще раз нужно посмотреть. Мы, конечно, поддерживаем наших туроператоров", - добавила она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/pribaltika-1815125076.html
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экономика, антон силуанов, зарина догузова, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), русский (остров), министерство финансов рф (минфин россии), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, туризм
Туризм, Экономика, Антон Силуанов, Зарина Догузова, Владивосток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Русский (остров), Министерство финансов РФ (Минфин России), Дальневосточный федеральный университет, Новости - Туризм, Туризм
14:17 07.09.2022
 
Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров

Догузова: Ростуризм еще раз проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour"
Автобус российского туроператора Tez Tour - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус российского туроператора "Tez Tour". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм еще раз проработает с главой Минфина Антоном Силуановым вопрос обнуления НДС для туроператоров, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы, конечно, выступаем за обнуление НДС. Все, что связано с налогами, это, конечно, и выпадающие доходы, поэтому это нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства… Сейчас мы видим, что потребность такая есть и отрасль очень просит. Думаю, что по итогам вчерашнего президиума такое поручение будет дано", - сказала Догузова.
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"Мы еще раз с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.) посмотрим все расчеты, покажем, как это сейчас выглядит, насколько серьезной будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она будет незначительная, но в любом случае это все еще раз нужно посмотреть. Мы, конечно, поддерживаем наших туроператоров", - добавила она.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ТуризмЭкономикаАнтон СилуановЗарина ДогузоваВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Русский (остров)Министерство финансов РФ (Минфин России)Дальневосточный федеральный университетНовости - ТуризмТуризм
 
 
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