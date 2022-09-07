https://ria.ru/20220907/nds-1815142277.html

Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров

Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 07.09.2022

Ростуризм проработает с Минфином вопрос обнуления НДС для туроператоров

Ростуризм еще раз проработает с главой Минфина Антоном Силуановым вопрос обнуления НДС для туроператоров, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:17

2022-09-07T14:17

2022-09-07T14:17

туризм

экономика

антон силуанов

зарина догузова

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

русский (остров)

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Ростуризм еще раз проработает с главой Минфина Антоном Силуановым вопрос обнуления НДС для туроператоров, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава ведомства Зарина Догузова."Мы, конечно, выступаем за обнуление НДС. Все, что связано с налогами, это, конечно, и выпадающие доходы, поэтому это нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства… Сейчас мы видим, что потребность такая есть и отрасль очень просит. Думаю, что по итогам вчерашнего президиума такое поручение будет дано", - сказала Догузова."Мы еще раз с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.) посмотрим все расчеты, покажем, как это сейчас выглядит, насколько серьезной будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она будет незначительная, но в любом случае это все еще раз нужно посмотреть. Мы, конечно, поддерживаем наших туроператоров", - добавила она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/pribaltika-1815125076.html

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экономика, антон силуанов, зарина догузова, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), русский (остров), министерство финансов рф (минфин россии), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, туризм