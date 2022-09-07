https://ria.ru/20220907/natsvalyuty-1814997625.html
МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти
МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти
Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:38
2022-09-07T05:38
2022-09-07T09:58
экономика
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в нацвалютах, их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться, растет спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.По его словам, сотрудничество России с КНР во всех сферах, в том числе в сфере финансов, не носит конъюнктурного характера и не зависит от текущих отношений Москвы или Пекина с той или иной страной.Зиновьев напомнил, что в 2021 году "доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться"."В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся. Противоправные западные санкции стали мощным дополнительным стимулом для процесса замещения доллара и евро в двусторонней торговле, выстраивания независимой платежной инфраструктуры", - сказал Зиновьев.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
05:38 07.09.2022 (обновлено: 09:58 07.09.2022)
МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти
Дипломат Зиновьев: доля нацвалют в платежах между Россией и Китаем продолжает расти
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в нацвалютах, их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться, растет спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Нам с китайскими партнерами уже давно стало очевидно, что опираться исключительно на доллар США в двусторонней торговле небезопасно, учитывая неприкрытое желание Вашингтона использовать имеющиеся в его распоряжении финансовые рычаги в политических целях. Речи о полном отказе не шло, но курс на диверсификацию структуры расчетов был определен достаточно четко, прежде всего, за счет их постепенного перевода на национальные валюты. В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань. Последние события показали, что это был правильный выбор", - сказал Зиновьев.
По его словам, сотрудничество России с КНР во всех сферах, в том числе в сфере финансов, не носит конъюнктурного характера и не зависит от текущих отношений Москвы
или Пекина
с той или иной страной.
Зиновьев напомнил, что в 2021 году "доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться".
"В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся. Противоправные западные санкции стали мощным дополнительным стимулом для процесса замещения доллара и евро в двусторонней торговле, выстраивания независимой платежной инфраструктуры", - сказал Зиновьев.