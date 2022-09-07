https://ria.ru/20220907/natsvalyuty-1814997625.html

МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти

МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти

Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T05:38

2022-09-07T05:38

2022-09-07T09:58

экономика

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Последние события в мире, связанные с незаконными антироссийскими санкциями, показали правильность курса России и Китая на постепенный переход на расчеты в нацвалютах, их доля в двусторонней торговле продолжает увеличиваться, растет спрос на китайскую валюту и объем сделок с юанем на бирже, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.По его словам, сотрудничество России с КНР во всех сферах, в том числе в сфере финансов, не носит конъюнктурного характера и не зависит от текущих отношений Москвы или Пекина с той или иной страной.Зиновьев напомнил, что в 2021 году "доля национальных валют в российско-китайских платежах составила 25% и сейчас продолжает поступательно увеличиваться"."В этом году значительно вырос объем сделок с юанем на бирже и повысился спрос на китайскую валюту со стороны российских компаний и граждан. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эти тенденции в ближайшей перспективе сохранятся. Противоправные западные санкции стали мощным дополнительным стимулом для процесса замещения доллара и евро в двусторонней торговле, выстраивания независимой платежной инфраструктуры", - сказал Зиновьев.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)