https://ria.ru/20220907/natsionalisty-1815106829.html

Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом

Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом - РИА Новости, 07.09.2022

Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом

Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

2022-09-07T14:35

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117088.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, харьков, харьковская область, в мире