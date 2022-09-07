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Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/natsionalisty-1815106829.html
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом - РИА Новости, 07.09.2022
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом
Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:00
2022-09-07T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
харьков
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117088.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Харьков, Харьковская область, В мире
13:00 07.09.2022 (обновлено: 14:35 07.09.2022)
 
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом

Российские силы высокоточным ударом уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны.
"Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили позиции трех бригад украинской армии
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХарьковХарьковская областьВ мире
 
 
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