https://ria.ru/20220907/natsionalisty-1815106829.html
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом - РИА Новости, 07.09.2022
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом
Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:00
2022-09-07T14:35
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом по позициям украинского националистического формирования "Кракен" в районе Харькова уничтожили до 30 боевиков и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны."Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815117088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, харьков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Харьков, Харьковская область, В мире
13:00 07.09.2022 (обновлено: 14:35 07.09.2022)
Российские силы уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом
Российские силы высокоточным ударом уничтожили до 30 националистов "Кракена" под Харьковом