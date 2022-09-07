https://ria.ru/20220907/myanma-1815044153.html

Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России

Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России

Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:06

2022-09-07T10:06

2022-09-07T10:26

мьянма

россия

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

экономика

мин аун хлайн

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.Он отметил, что "на блоке в бенгальском заливе открыты запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов"."В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме - ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Мин Аун Хлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, Мьянма "планирует импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/atr-1815031648.html

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мьянма, россия, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, мин аун хлайн