Рейтинг@Mail.ru
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/myanma-1815044153.html
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России
Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:06
2022-09-07T10:26
мьянма
россия
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
экономика
мин аун хлайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815001868_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_e8cf94e4dc953023dbe18812fc3d18cd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.Он отметил, что "на блоке в бенгальском заливе открыты запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов"."В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме - ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Мин Аун Хлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, Мьянма "планирует импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/atr-1815031648.html
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
мьянма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815001868_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_745e58bae1defb795a51c991e6728079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, россия, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, мин аун хлайн
Мьянма, Россия, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Мин Аун Хлайн
10:06 07.09.2022 (обновлено: 10:26 07.09.2022)
 
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России

Лидер Мьянмы заявил, что его страна планирует импортировать удобрения и топливо из России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.
Он отметил, что "на блоке в бенгальском заливе открыты запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов".
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:31
Путин заявил о росте позиций стран Азиатско-Тихоокеанского региона
"В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме - ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Мин Аун Хлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, Мьянма "планирует импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
10:05
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
 
МьянмаРоссияВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)ЭкономикаМин Аун Хлайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала