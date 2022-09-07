https://ria.ru/20220907/myanma-1815044153.html
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России
Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:06
2022-09-07T10:06
2022-09-07T10:26
мьянма
россия
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
экономика
мин аун хлайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815001868_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_e8cf94e4dc953023dbe18812fc3d18cd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.Он отметил, что "на блоке в бенгальском заливе открыты запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов"."В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме - ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Мин Аун Хлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, Мьянма "планирует импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/atr-1815031648.html
https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815001868_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_745e58bae1defb795a51c991e6728079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика, мин аун хлайн
Мьянма, Россия, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Мин Аун Хлайн
10:06 07.09.2022 (обновлено: 10:26 07.09.2022)
Лидер Мьянмы заявил о готовности закупать удобрения и топливо в России
Лидер Мьянмы заявил, что его страна планирует импортировать удобрения и топливо из России
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Лидер Мьянмы, премьер-министр и глава государственного административного совета Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать удобрения и топливо у РФ, а также пригласил российских инвесторов вкладывать средства в разработку газовых месторождений страны.
Он отметил, что "на блоке в бенгальском заливе открыты запасы природного газа в 2 триллиона кубических футов".
"В связи с тем, что в ближайшие три года добыча газа станет основной отраслью (в Мьянме - ред.), я хочу пригласить заинтересованных бизнесменов принять участие в инвестициях по его разработке… Я хочу обратиться ко всем присутствующим на этом форуме бизнесменам, пригласить их инвестировать в различные сектора экономики Мьянмы, такие как нефть и природные газ, энергетика, сельское хозяйство", - сказал Мин Аун Хлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, Мьянма "планирует импортировать из России удобрения, топливо и нефтепродукты".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.