Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн допустил расширение списка поставок российских вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в интервью РИА Новости лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
"Сотрудничество в сфере ВТС развивалось и продолжает развиваться. Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в расширении обороноспособности нашей страны, в перспективе - расширение состава военной техники и другие возможные проекты", - сказал Мин Аун Хлайн в интервью на полях ВЭФ, не уточнив, о какой военной технике может идти речь.
С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.