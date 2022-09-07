https://ria.ru/20220907/myanma-1814995489.html

Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений

Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений - РИА Новости, 07.09.2022

Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений

Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:53

2022-09-07T04:53

2022-09-07T04:53

мин аун хлайн

мьянма

россия

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

в мире

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в интервью РИА Новости лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/atom-1814725328.html

мьянма

россия

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мин аун хлайн, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)