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Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений - РИА Новости, 07.09.2022
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Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений
Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений - РИА Новости, 07.09.2022
Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений
Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:53
2022-09-07T04:53
мин аун хлайн
мьянма
россия
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
в мире
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в интервью РИА Новости лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мин аун хлайн, мьянма, россия, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), в мире, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мин Аун Хлайн, Мьянма, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), В мире, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:53 07.09.2022
 
Лидер Мьянмы допустил расширение списка поставок российских вооружений

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн допустил расширение списка поставок российских вооружений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение списка военной техники, которую Мьянма закупает в России, заявил в интервью РИА Новости лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
"Сотрудничество в сфере ВТС развивалось и продолжает развиваться. Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в расширении обороноспособности нашей страны, в перспективе - расширение состава военной техники и другие возможные проекты", - сказал Мин Аун Хлайн в интервью на полях ВЭФ, не уточнив, о какой военной технике может идти речь.
С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Блочный пульт управления на АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:42
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
 
Мин Аун ХлайнМьянмаРоссияДальневосточный федеральный университетРусский (остров)В миреВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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