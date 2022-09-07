https://ria.ru/20220907/ms-21-1814991763.html

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21 - РИА Новости, 07.09.2022

Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21

Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:26

2022-09-07T03:26

2022-09-07T03:47

экономика

мс-21

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии на ВЭФ-22.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/elektronika-1804753725.html

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, мс-21, восточный экономический форум — 2022 (вэф)