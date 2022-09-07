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Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21 - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:26
2022-09-07T03:26
2022-09-07T03:47
экономика
мс-21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии на ВЭФ-22.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мс-21, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, МС-21, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:26 07.09.2022 (обновлено: 03:47 07.09.2022)
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
Глава Минпромторга Мантуров: коммерческие поставки самолетов МС-21 начнутся с 2025 года