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Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21 - РИА Новости, 07.09.2022
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Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21 - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:26
2022-09-07T03:47
экономика
мс-21
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии на ВЭФ-22.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, мс-21, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, МС-21, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:26 07.09.2022 (обновлено: 03:47 07.09.2022)
 
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21

Глава Минпромторга Мантуров: коммерческие поставки самолетов МС-21 начнутся с 2025 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМС-21
МС-21 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МС-21. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии на ВЭФ-22.
"С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта", - сказал он, комментируя поставки самолета МС-21.
МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:40В России
Разработка "Ростеха" заменит иностранную электронику на SSJ-100 и МС-21
 
ЭкономикаМС-21Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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