https://ria.ru/20220907/moskva-1815116260.html

Москвичам пообещали потепление в середине сентября

Москвичам пообещали потепление в середине сентября - РИА Новости, 07.09.2022

Москвичам пообещали потепление в середине сентября

Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной, подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца, сообщила РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:19

2022-09-07T13:19

2022-09-07T13:21

москва

общество

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной, подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Модели долгосрочных прогнозов рассчитывают на то, что первая половина месяца будет относительно холодной. Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов, а существенных осадков у нас не ожидается в этот период", - сказала Позднякова.Она добавила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие.

https://ria.ru/20220904/pogoda-1814335652.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, татьяна позднякова