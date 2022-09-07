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Москвичам пообещали потепление в середине сентября - РИА Новости, 07.09.2022
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Москвичам пообещали потепление в середине сентября
Москвичам пообещали потепление в середине сентября - РИА Новости, 07.09.2022
Москвичам пообещали потепление в середине сентября
Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной, подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца, сообщила РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:19
2022-09-07T13:21
москва
общество
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной, подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Модели долгосрочных прогнозов рассчитывают на то, что первая половина месяца будет относительно холодной. Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов, а существенных осадков у нас не ожидается в этот период", - сказала Позднякова.Она добавила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие.
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москва, общество, погода, татьяна позднякова
Москва, Общество, Погода, Татьяна Позднякова
13:19 07.09.2022 (обновлено: 13:21 07.09.2022)
 
Москвичам пообещали потепление в середине сентября

Синоптик Позднякова заявила, что москвичей в середине сентября ждет подобие бабьего лета

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Первая половина сентября в Москве будет относительно холодной, подобие бабьего лета с потеплением до 18 градусов прогнозируется в середине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Модели долгосрочных прогнозов рассчитывают на то, что первая половина месяца будет относительно холодной. Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов, а существенных осадков у нас не ожидается в этот период", - сказала Позднякова.
Она добавила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие.
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