https://ria.ru/20220907/moskalkova-1815138816.html

Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР

Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.09.2022

Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:13

2022-09-07T14:13

2022-09-07T14:13

татьяна москалькова

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами."Если они будут со мной поднимать эти вопросы, я готова пообсуждать, но это дело независимого государства, таким мы его признаём", - сказала Москалькова журналистам на ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html

россия

луганская народная республика

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татьяна москалькова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)