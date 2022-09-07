https://ria.ru/20220907/moskalkova-1815138816.html
Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР
Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:13
2022-09-07T14:13
2022-09-07T14:13
татьяна москалькова
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова готова обсуждать вопрос отмены смертной казни с омбудсменами ЛНР и ДНР, если они поднимут этот вопрос сами."Если они будут со мной поднимать эти вопросы, я готова пообсуждать, но это дело независимого государства, таким мы его признаём", - сказала Москалькова журналистам на ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Татьяна Москалькова, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Москалькова готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР
Москалькова заявила, что готова обсуждать отмену смертной казни с коллегами из ДНР и ЛНР