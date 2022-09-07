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Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022
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Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:31
2022-09-07T08:31
общество
татьяна москалькова
вэф-2022
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что не знает ни одного случая, когда права на образование эвакуированных из Донбасса и освобожденных территорий не были бы реализованы.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Москалькова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Екатерина Зайцева
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общество, татьяна москалькова, вэф-2022, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Общество, Татьяна Москалькова, ВЭФ-2022, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
08:31 07.09.2022
 
Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Омбудсмен Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.
Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что не знает ни одного случая, когда права на образование эвакуированных из Донбасса и освобожденных территорий не были бы реализованы.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Москалькова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
06:57
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
 
ОбществоТатьяна МоскальковаВЭФ-2022Русский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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