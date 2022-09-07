https://ria.ru/20220907/moskalkova-1815012297.html

Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022

Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:31

2022-09-07T08:31

2022-09-07T08:31

общество

татьяна москалькова

вэф-2022

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815011867_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_e906cc2fde30853cd0e1b371c4c174d6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Москалькова опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого более 2 миллионов подписчиков. Она сообщила, что не знает ни одного случая, когда права на образование эвакуированных из Донбасса и освобожденных территорий не были бы реализованы.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Москалькова была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/manturov-1815000845.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, татьяна москалькова, вэф-2022, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)