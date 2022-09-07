https://ria.ru/20220907/moryaki-1815121725.html

Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова

Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.09.2022

Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова

Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:37

2022-09-07T13:37

2022-09-07T13:39

оон

татьяна москалькова

измаильский район

в мире

мишель бачелет

маттео мекаччи

россия

обсе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова."Сегодня мне написал один из капитанов корабля о том, что их собираются посетить представители ООН. Это было бы очень хорошо", - сказала Москалькова.Она отметила, что обратилась по этому вопросу к Красному Кресту. По его словам, представитель Красного Креста заявил, что "понимает, что это неправильно, что они (моряки) удерживаются", а также, что это "совершенно необоснованно и никак не может соответствовать международным нормам права".Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила. Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220905/obraschenie-1814424498.html

https://ria.ru/20220905/peregovory-1814424103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, татьяна москалькова, измаильский район, в мире, мишель бачелет, маттео мекаччи, россия, обсе