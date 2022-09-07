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Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.09.2022
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Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова
Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова - РИА Новости, 07.09.2022
Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова
Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:37
2022-09-07T13:39
оон
татьяна москалькова
измаильский район
в мире
мишель бачелет
маттео мекаччи
россия
обсе
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова."Сегодня мне написал один из капитанов корабля о том, что их собираются посетить представители ООН. Это было бы очень хорошо", - сказала Москалькова.Она отметила, что обратилась по этому вопросу к Красному Кресту. По его словам, представитель Красного Креста заявил, что "понимает, что это неправильно, что они (моряки) удерживаются", а также, что это "совершенно необоснованно и никак не может соответствовать международным нормам права".Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила. Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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оон, татьяна москалькова, измаильский район, в мире, мишель бачелет, маттео мекаччи, россия, обсе
ООН, Татьяна Москалькова, Измаильский район, В мире, Мишель Бачелет, Маттео Мекаччи, Россия, ОБСЕ
13:37 07.09.2022 (обновлено: 13:39 07.09.2022)
 
Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова

Москалькова: представители ООН намерены посетить российских моряков, застрявших в Измаиле

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
"Сегодня мне написал один из капитанов корабля о том, что их собираются посетить представители ООН. Это было бы очень хорошо", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
5 сентября, 05:28
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
Она отметила, что обратилась по этому вопросу к Красному Кресту. По его словам, представитель Красного Креста заявил, что "понимает, что это неправильно, что они (моряки) удерживаются", а также, что это "совершенно необоснованно и никак не может соответствовать международным нормам права".
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила. Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 05:15
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению российских моряков
 
ООНТатьяна МоскальковаИзмаильский районВ миреМишель БачелетМаттео МекаччиРоссияОБСЕ
 
 
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