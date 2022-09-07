13:37 07.09.2022 (обновлено: 13:39 07.09.2022)
Представители ООН посетят российских моряков в Измаиле, заявила Москалькова
Москалькова: представители ООН намерены посетить российских моряков, застрявших в Измаиле
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители ООН пообещали посетить российских моряков, которые застряли на торговых судах в украинском Измаиле, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
"Сегодня мне написал один из капитанов корабля о том, что их собираются посетить представители ООН. Это было бы очень хорошо", - сказала Москалькова.
Она отметила, что обратилась по этому вопросу к Красному Кресту. По его словам, представитель Красного Креста заявил, что "понимает, что это неправильно, что они (моряки) удерживаются", а также, что это "совершенно необоснованно и никак не может соответствовать международным нормам права".
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила. Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.