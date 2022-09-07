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Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания - РИА Новости, 07.09.2022
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Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания
Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания - РИА Новости, 07.09.2022
Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания
Удержание на Украине российских моряков в течение длительного времени плохо сказывается на их здоровье, а из-за атмосферы неизвестности у них обостряются... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:01
2022-09-07T13:28
в мире
татьяна москалькова
мишель бачелет
маттео мекаччи
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Удержание на Украине российских моряков в течение длительного времени плохо сказывается на их здоровье, а из-за атмосферы неизвестности у них обостряются заболевания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Нахождение в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени крайне плохо сказывается на морально-психологическом состоянии наших ребят. В атмосфере неизвестности у моряков обостряются заболевания", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, у них обостряются гипертонические кризы, сахарный диабет."Как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - написала Москалькова. Она отметила, что "предпринимаются все усилия", чтобы вернуть домой всех 65 моряков.Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
https://ria.ru/20220905/obraschenie-1814424498.html
https://ria.ru/20220906/moryaki-1814954361.html
https://ria.ru/20220907/prava-1815003014.html
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в мире, татьяна москалькова, мишель бачелет, маттео мекаччи, украина, россия, оон, обсе
В мире, Татьяна Москалькова, Мишель Бачелет, Маттео Мекаччи, Украина, Россия, ООН, ОБСЕ
13:01 07.09.2022 (обновлено: 13:28 07.09.2022)
 
Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания

Москалькова: у удерживаемых на Украине российских моряков обостряются заболевания

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Удержание на Украине российских моряков в течение длительного времени плохо сказывается на их здоровье, а из-за атмосферы неизвестности у них обостряются заболевания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Нахождение в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени крайне плохо сказывается на морально-психологическом состоянии наших ребят. В атмосфере неизвестности у моряков обостряются заболевания", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
5 сентября, 05:28
Москалькова: ООН и ОБСЕ пока не ответили на обращение по российским морякам
По ее словам, у них обостряются гипертонические кризы, сахарный диабет.
"Как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - написала Москалькова. Она отметила, что "предпринимаются все усилия", чтобы вернуть домой всех 65 моряков.
Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 20:17
Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию
Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.
Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:27
Москалькова не знает о случаях нереализации прав прибывших из Донбасса
 
В миреТатьяна МоскальковаМишель БачелетМаттео МекаччиУкраинаРоссияООНОБСЕ
 
 
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