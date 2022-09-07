https://ria.ru/20220907/moryaki-1815108451.html

Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания

Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания - РИА Новости, 07.09.2022

Москалькова: у удерживаемых на Украине моряков обостряются заболевания

Удержание на Украине российских моряков в течение длительного времени плохо сказывается на их здоровье, а из-за атмосферы неизвестности у них обостряются... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:01

2022-09-07T13:01

2022-09-07T13:28

в мире

татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Удержание на Украине российских моряков в течение длительного времени плохо сказывается на их здоровье, а из-за атмосферы неизвестности у них обостряются заболевания, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Нахождение в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени крайне плохо сказывается на морально-психологическом состоянии наших ребят. В атмосфере неизвестности у моряков обостряются заболевания", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.По ее словам, у них обостряются гипертонические кризы, сахарный диабет."Как воспользоваться помощью врача, если твой мир ограничен бортом судна, за который тебя не пускают?" - написала Москалькова. Она отметила, что "предпринимаются все усилия", чтобы вернуть домой всех 65 моряков.Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Во вторник омбудсмен сообщила, что в Россию вернулся один из моряков с судна "Рондо", которое удерживается в порту Измаил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.

https://ria.ru/20220905/obraschenie-1814424498.html

https://ria.ru/20220906/moryaki-1814954361.html

https://ria.ru/20220907/prava-1815003014.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, татьяна москалькова, мишель бачелет, маттео мекаччи, украина, россия, оон, обсе