https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими

Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 07.09.2022

Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:47

2022-09-07T15:47

2022-09-07T15:47

россия

монголия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями."Дружественные, братские и добрососедские отношения (с Россией - ред.), которые не измеряются историческими событиями. Они носят личный характер и обосновываются спецификой наших отношений",- сказал Лувсаннамсрайн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

россия

монголия

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

россия, монголия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), в мире