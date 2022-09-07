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Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 07.09.2022
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Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:47
2022-09-07T15:47
россия
монголия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
русский (остров)
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями."Дружественные, братские и добрососедские отношения (с Россией - ред.), которые не измеряются историческими событиями. Они носят личный характер и обосновываются спецификой наших отношений",- сказал Лувсаннамсрайн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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монголия
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россия, монголия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), в мире
Россия, Монголия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Русский (остров), В мире
15:47 07.09.2022
 
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими

Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими и не измеряющимися историей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями.
"Дружественные, братские и добрососедские отношения (с Россией - ред.), которые не измеряются историческими событиями. Они носят личный характер и обосновываются спецификой наших отношений",- сказал Лувсаннамсрайн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:43
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
 
РоссияМонголияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Русский (остров)В мире
 
 
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