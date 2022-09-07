https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими - РИА Новости, 07.09.2022
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:47
2022-09-07T15:47
2022-09-07T15:47
россия
монголия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
русский (остров)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163380_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_3809536f89974f1bd93f3f8789ffecbe.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назвал братскими отношениями с Россией, которые не измеряются историческими событиями."Дружественные, братские и добрососедские отношения (с Россией - ред.), которые не измеряются историческими событиями. Они носят личный характер и обосновываются спецификой наших отношений",- сказал Лувсаннамсрайн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html
россия
монголия
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815163380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3eca81c5b2502155faa0257f3f847aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), русский (остров), в мире
Россия, Монголия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Русский (остров), В мире
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими
Премьер Монголии назвал отношения с Россией братскими и не измеряющимися историей