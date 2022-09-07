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Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа
Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа - РИА Новости, 07.09.2022
Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа
"Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:45
2022-09-07T16:43
монголия
китай
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
россия
владимир путин
экономика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ."Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта - имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии. Только что вот, час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов", - сказал Путин.Ранее президент России заявлял, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов, и расширять свое присутствие.Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.
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монголия, китай, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), россия, владимир путин, экономика, владивосток
Монголия, Китай, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, Владимир Путин, Экономика, Владивосток
14:45 07.09.2022 (обновлено: 16:43 07.09.2022)
 
Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа

Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить вопросы поставок нефти и газа.

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
"Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта - имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии. Только что вот, час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов", - сказал Путин.
Ранее президент России заявлял, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов, и расширять свое присутствие.
Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.
Трансляция на стенде РИА Новости выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
14:20
Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022
 
МонголияКитайВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)РоссияВладимир ПутинЭкономикаВладивосток
 
 
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