https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815151155.html

Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа

Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа - РИА Новости, 07.09.2022

Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа

"Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:45

2022-09-07T14:45

2022-09-07T16:43

монголия

китай

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

россия

владимир путин

экономика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ."Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта - имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии. Только что вот, час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов", - сказал Путин.Ранее президент России заявлял, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов, и расширять свое присутствие.Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.

https://ria.ru/20220907/vef-2022-1815100190.html

монголия

китай

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монголия, китай, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), россия, владимир путин, экономика, владивосток