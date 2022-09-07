14:45 07.09.2022 (обновлено: 16:43 07.09.2022)
Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить поставку газа
Путин на встрече с премьером Монголии предложил обсудить вопросы поставок нефти и газа.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
"Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта - имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии. Только что вот, час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов", - сказал Путин.
Ранее президент России заявлял, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов, и расширять свое присутствие.
Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.