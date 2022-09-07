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"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС - РИА Новости, 07.09.2022
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"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС
"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС - РИА Новости, 07.09.2022
"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС
Российская сторона будет стараться сохранить взаимодействие с партнерами по Международной космической станции, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:18
2022-09-07T08:18
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
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россия
москва
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российская сторона будет стараться сохранить взаимодействие с партнерами по Международной космической станции, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Нас связывает продолжающееся сотрудничество в области пилотируемого космоса, МКС, поэтому мы, конечно, будем продолжать взаимодействие, а не вставать в позу. Я думаю, что в этом нет никакого смысла для науки и решаемых нами задач", - сказал Борисов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.Позднее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/vodorod-1815002476.html
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роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, россия, москва, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, Россия, Москва, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
08:18 07.09.2022
 
"Роскосмос": Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС

Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия будет стараться взаимодействовать с партнерами по МКС

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российская сторона будет стараться сохранить взаимодействие с партнерами по Международной космической станции, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Нас связывает продолжающееся сотрудничество в области пилотируемого космоса, МКС, поэтому мы, конечно, будем продолжать взаимодействие, а не вставать в позу. Я думаю, что в этом нет никакого смысла для науки и решаемых нами задач", - сказал Борисов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
07:15Наука
Водородный полигон построят на космодроме Восточный, заявили в "Роскосмосе"
Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.
Позднее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:44
Новый глава "Роскосмоса" назвал семь приоритетов отрасли
 
РоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (Роскосмос)Сергей КрикалевРоссияМоскваРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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