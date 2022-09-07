https://ria.ru/20220907/minuteman-1815124662.html

США провели учебный пуск ракеты Minuteman III

США провели учебный пуск ракеты Minuteman III - РИА Новости, 07.09.2022

США провели учебный пуск ракеты Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракета (МБР) Minuteman III, сообщается на странице базы космических сил "Ванденберг" в Twitter. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:45

2022-09-07T13:45

2022-09-07T15:05

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракета (МБР) Minuteman III, сообщается на странице базы космических сил "Ванденберг" в Twitter."Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во время операционного испытания в 01:13 (11:13 мск) с базы космических сил Ванденберг, Калифорния", — говорится в заявлении.В Пентагоне отметили, что речь идет о "рутинном испытании", которое было запланировано давно и соответствует предыдущим пускам подобного рода. По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность данной системы. При этом, как отдельно подчеркнули в Вашингтоне, США, в соответствии с договором об СНВ, заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях.Ранее пуск ракеты Minuteman III в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 такими ракетами. Они способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html

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патрик райдер, сша, вашингтон (штат), москва, министерство обороны сша, ввс сша