13:45 07.09.2022 (обновлено: 15:05 07.09.2022)
США провели учебный пуск ракеты Minuteman III
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© Фото : United States government work/ Lt. Col. Andy WulfestiegЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© Фото : United States government work/ Lt. Col. Andy Wulfestieg
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракета (МБР) Minuteman III, сообщается на странице базы космических сил "Ванденберг" в Twitter.
"Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во время операционного испытания в 01:13 (11:13 мск) с базы космических сил Ванденберг, Калифорния", — говорится в заявлении.
В Пентагоне отметили, что речь идет о "рутинном испытании", которое было запланировано давно и соответствует предыдущим пускам подобного рода.
По словам официального представителя ведомства Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность данной системы. При этом, как отдельно подчеркнули в Вашингтоне, США, в соответствии с договором об СНВ, заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях.
Ранее пуск ракеты Minuteman III в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны. Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 такими ракетами. Они способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.