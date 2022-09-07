https://ria.ru/20220907/mintrans-1815323625.html

Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний

Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний - РИА Новости, 08.09.2022

Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний

Планы по перевозке российскими авиакомпаниями 100 миллионов пассажиров в 2022 году сохраняются, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на ВЭФ. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T06:30

2022-09-07T06:30

2022-09-08T10:09

россия

экономика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

русский (остров)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Планы по перевозке российскими авиакомпаниями 100 миллионов пассажиров в 2022 году сохраняются, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на ВЭФ."Да, безусловно, мы рассчитываем, что все будет выполнено, несмотря на все трудности, которые имеют место быть, в первую очередь это 11 аэропортов юга и центра России, которые закрыты. Но, поскольку мы обещали президенту выполнить перевозку не менее 100 миллионов пассажиров, мы это сделаем", - сказал Чалик на сессии "Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности"."Может быть, немножко изменится соотношение внутренних и международных (перевозок). Мы сейчас уже видим, что задача, которая была по международным перевозкам, она уже выполнена: мы обещали не менее 10 миллионов, но на сегодня уже 11 миллионов пассажиров перевезли", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, русский (остров), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)