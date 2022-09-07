https://ria.ru/20220907/mintrans-1815323625.html
Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний
Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний - РИА Новости, 08.09.2022
Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний
Планы по перевозке российскими авиакомпаниями 100 миллионов пассажиров в 2022 году сохраняются, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на ВЭФ. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T06:30
2022-09-07T06:30
2022-09-08T10:09
россия
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
русский (остров)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Планы по перевозке российскими авиакомпаниями 100 миллионов пассажиров в 2022 году сохраняются, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на ВЭФ."Да, безусловно, мы рассчитываем, что все будет выполнено, несмотря на все трудности, которые имеют место быть, в первую очередь это 11 аэропортов юга и центра России, которые закрыты. Но, поскольку мы обещали президенту выполнить перевозку не менее 100 миллионов пассажиров, мы это сделаем", - сказал Чалик на сессии "Авиатранспортная доступность Дальнего Востока в условиях турбулентности"."Может быть, немножко изменится соотношение внутренних и международных (перевозок). Мы сейчас уже видим, что задача, которая была по международным перевозкам, она уже выполнена: мы обещали не менее 10 миллионов, но на сегодня уже 11 миллионов пассажиров перевезли", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20220907/aeroport-1815045873.html
россия
дальний восток
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, русский (остров), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Дальневосточный федеральный университет, Дальний Восток, Русский (остров), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:30 07.09.2022 (обновлено: 10:09 08.09.2022)
Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний
Минтранс подтвердил план по пассажиропотоку авиакомпаний в сто миллионов человек