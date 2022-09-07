https://ria.ru/20220907/minenergo-1815165108.html

Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов

Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов - РИА Новости, 07.09.2022

Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов

Минэнерго РФ хочет вернуть правила недискриминационного доступа (ПНД) при определении очередности движения грузов по железной дороге, сообщил глава министерства РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:38

2022-09-07T15:38

2022-09-07T16:36

экономика

николай шульгинов

россия

русский (остров)

владивосток

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ржд

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ хочет вернуть правила недискриминационного доступа (ПНД) при определении очередности движения грузов по железной дороге, сообщил глава министерства энергетики Николай Шульгинов журналистам на Восточном экономическом форуме."Ранее действовали правила недискриминационного доступа, но сейчас они приостановлены. Распределение грузов идет по временным правилам РЖД, они сами определяют приоритетность. По этой теме было поручение правительства. Пока отдается предпочтение более высокомаржинальным продуктам для перевозки: нефти, нефтепродуктам, металлам и так далее. Пока это временный подход, и мы выступаем за то, чтобы вернуть тему ПНД, это более правильная система очередности движения грузов", - сказал чиновник.Отказ от ПНД вводился с целью высвобождения провозных способностей загруженных БАМа и Транссиба. Это дало возможность пропускать в восточном направлении большее количество высокодоходных грузов, до этого в поставках преобладал уголь. Перевозка энергетического угля по железной дороге по остаточному принципу ведет к потерям части экспортной выручки, констатировали угольные компании.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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