Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/minenergo-1815165108.html
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов - РИА Новости, 07.09.2022
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов
Минэнерго РФ хочет вернуть правила недискриминационного доступа (ПНД) при определении очередности движения грузов по железной дороге, сообщил глава министерства РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:38
2022-09-07T16:36
экономика
николай шульгинов
россия
русский (остров)
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734452_0:107:3076:1837_1920x0_80_0_0_80762ef3fdd9c1b42c518f44ad3700a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ хочет вернуть правила недискриминационного доступа (ПНД) при определении очередности движения грузов по железной дороге, сообщил глава министерства энергетики Николай Шульгинов журналистам на Восточном экономическом форуме."Ранее действовали правила недискриминационного доступа, но сейчас они приостановлены. Распределение грузов идет по временным правилам РЖД, они сами определяют приоритетность. По этой теме было поручение правительства. Пока отдается предпочтение более высокомаржинальным продуктам для перевозки: нефти, нефтепродуктам, металлам и так далее. Пока это временный подход, и мы выступаем за то, чтобы вернуть тему ПНД, это более правильная система очередности движения грузов", - сказал чиновник.Отказ от ПНД вводился с целью высвобождения провозных способностей загруженных БАМа и Транссиба. Это дало возможность пропускать в восточном направлении большее количество высокодоходных грузов, до этого в поставках преобладал уголь. Перевозка энергетического угля по железной дороге по остаточному принципу ведет к потерям части экспортной выручки, констатировали угольные компании.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71eed14314f0db1c1b11ca0064d9c695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай шульгинов, россия, русский (остров), владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Русский (остров), Владивосток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
15:38 07.09.2022 (обновлено: 16:36 07.09.2022)
 
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов

Глава Минэнерго России Шульгинов: ведомство хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ хочет вернуть правила недискриминационного доступа (ПНД) при определении очередности движения грузов по железной дороге, сообщил глава министерства энергетики Николай Шульгинов журналистам на Восточном экономическом форуме.
"Ранее действовали правила недискриминационного доступа, но сейчас они приостановлены. Распределение грузов идет по временным правилам РЖД, они сами определяют приоритетность. По этой теме было поручение правительства. Пока отдается предпочтение более высокомаржинальным продуктам для перевозки: нефти, нефтепродуктам, металлам и так далее. Пока это временный подход, и мы выступаем за то, чтобы вернуть тему ПНД, это более правильная система очередности движения грузов", - сказал чиновник.
Отказ от ПНД вводился с целью высвобождения провозных способностей загруженных БАМа и Транссиба. Это дало возможность пропускать в восточном направлении большее количество высокодоходных грузов, до этого в поставках преобладал уголь. Перевозка энергетического угля по железной дороге по остаточному принципу ведет к потерям части экспортной выручки, констатировали угольные компании.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
15:34Ханты-Мансийский Автономный Округ
На ВЭФ-2022 открылся креативный кампус для молодежи Севера
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновРоссияРусский (остров)ВладивостокМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала