https://ria.ru/20220907/mid-1815236810.html

Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД

Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, подчеркнув, что это первый... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:22

2022-09-07T18:22

2022-09-07T18:22

в мире

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, подчеркнув, что это первый официальный звонок британца на новой должности."Поговорил с Джеймсом Клеверли. Мы полностью сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить другие государства по всему миру поддержать ее, особенно тех, у кого все еще могут быть сомнения. Тот факт, что мы были первыми, кому позвонил министр иностранных дел, говорит сам за себя", - написал Кулеба в Twitter.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера. Клеверли до этого был министром образования.

https://ria.ru/20220906/trass-1814976258.html

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Владимир Лаврентьев

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