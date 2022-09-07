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Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД
Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, подчеркнув, что это первый... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:22
2022-09-07T18:22
2022-09-07T18:22
в мире
дмитрий кулеба
украина
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великобритания
форин-офис
джеймс клеверли
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с новым министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, подчеркнув, что это первый официальный звонок британца на новой должности."Поговорил с Джеймсом Клеверли. Мы полностью сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить другие государства по всему миру поддержать ее, особенно тех, у кого все еще могут быть сомнения. Тот факт, что мы были первыми, кому позвонил министр иностранных дел, говорит сам за себя", - написал Кулеба в Twitter.Занимавшая пост главы МИД Британии Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера. Клеверли до этого был министром образования.
https://ria.ru/20220906/trass-1814976258.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, мид украины, великобритания, форин-офис, джеймс клеверли
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, МИД Украины, Великобритания, Форин-офис, Джеймс Клеверли
Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД
Кулеба заявил, что был первым, с кем созвонился новый глава британского МИД Клеверли