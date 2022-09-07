https://ria.ru/20220907/melitopol-1815278567.html

В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО

В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 07.09.2022

В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО

В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T22:09

2022-09-07T22:09

2022-09-07T22:40

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Предварительно — работа ПВО... Пять взрывов", — написал он.Ранее в среду в Херсоне и окрестностях также были слышны звуки взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.В конце августа украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

мелитополь, в мире, россия, украина, владимир рогов, владимир путин, запорожская область