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В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/melitopol-1815278567.html
В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО
В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 07.09.2022
В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО
В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:09
2022-09-07T22:40
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
россия
украина
владимир рогов
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале."Предварительно — работа ПВО... Пять взрывов", — написал он.Ранее в среду в Херсоне и окрестностях также были слышны звуки взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.В конце августа украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html
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мелитополь
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мелитополь, в мире, россия, украина, владимир рогов, владимир путин, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская область
22:09 07.09.2022 (обновлено: 22:40 07.09.2022)
 
В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО

Член Запорожской администрации Рогов сообщил о пяти взрывах в Мелитополе, работает ПВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Предварительно — работа ПВО... Пять взрывов", — написал он.
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Ранее в среду в Херсоне и окрестностях также были слышны звуки взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
В конце августа украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреРоссияУкраинаВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожская область
 
 
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