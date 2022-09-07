https://ria.ru/20220907/medved-1815209943.html
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:16
2022-09-07T17:16
2022-09-07T17:27
светлана акулова
москва
московский зоопарк
диксон
красноярский край
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772732782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ea300976b0be72d599811cdd5f64daa.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам, сохранилась чувствительность задних лап.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра."Прошло время после действия наркоза, при личном наблюдении за медведем мы с коллегами заметили, что он облизывает задние лапы. Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей. Правы мы или нет – будет ясно после более подробного обследования", - написала Акулова в своем Telegram-канале.Она добавила, что у медведя во внутреннем помещении постелена специальная "древесная шерсть", которая значительно мягче сена и не оставляет заноз.
https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html
москва
диксон
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772732782_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_9f46329c75b9d7ef15c776559c99a8ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, москва, московский зоопарк, диксон, красноярский край, россия, происшествия
Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Диксон, Красноярский край, Россия, Происшествия
17:16 07.09.2022 (обновлено: 17:27 07.09.2022)
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы
В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап