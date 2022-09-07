https://ria.ru/20220907/medved-1815209943.html

Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы

Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы - РИА Новости, 07.09.2022

Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:16

2022-09-07T17:16

2022-09-07T17:27

светлана акулова

москва

московский зоопарк

диксон

красноярский край

россия

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам, сохранилась чувствительность задних лап.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра."Прошло время после действия наркоза, при личном наблюдении за медведем мы с коллегами заметили, что он облизывает задние лапы. Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей. Правы мы или нет – будет ясно после более подробного обследования", - написала Акулова в своем Telegram-канале.Она добавила, что у медведя во внутреннем помещении постелена специальная "древесная шерсть", которая значительно мягче сена и не оставляет заноз.

https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

светлана акулова, москва, московский зоопарк, диксон, красноярский край, россия, происшествия