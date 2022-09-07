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Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
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Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы - РИА Новости, 07.09.2022
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:16
2022-09-07T17:27
светлана акулова
москва
московский зоопарк
диксон
красноярский край
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам, сохранилась чувствительность задних лап.Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра."Прошло время после действия наркоза, при личном наблюдении за медведем мы с коллегами заметили, что он облизывает задние лапы. Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей. Правы мы или нет – будет ясно после более подробного обследования", - написала Акулова в своем Telegram-канале.Она добавила, что у медведя во внутреннем помещении постелена специальная "древесная шерсть", которая значительно мягче сена и не оставляет заноз.
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светлана акулова, москва, московский зоопарк, диксон, красноярский край, россия, происшествия
Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Диксон, Красноярский край, Россия, Происшествия
17:16 07.09.2022 (обновлено: 17:27 07.09.2022)
 
Раненый медведь сохранил чувствительность лап, допустили в зоопарке Москвы

В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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Белый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предположила, что у раненого медведя из Красноярского края, доставленного столичным специалистам, сохранилась чувствительность задних лап.
Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра.
"Прошло время после действия наркоза, при личном наблюдении за медведем мы с коллегами заметили, что он облизывает задние лапы. Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей. Правы мы или нет – будет ясно после более подробного обследования", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что у медведя во внутреннем помещении постелена специальная "древесная шерсть", которая значительно мягче сена и не оставляет заноз.
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Светлана АкуловаМоскваМосковский зоопаркДиксонКрасноярский крайРоссияПроисшествия
 
 
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