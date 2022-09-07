https://ria.ru/20220907/medved-1815110164.html
Раненый медведь, доставленный из Красноярска в Москву, отходит от наркоза
Раненый медведь, доставленный из Красноярска в Москву, отходит от наркоза - РИА Новости, 07.09.2022
Раненый медведь, доставленный из Красноярска в Москву, отходит от наркоза
Раненый белый медведь, привезенный из Красноярского края в Москву, отходит от наркоза, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:05
2022-09-07T13:05
2022-09-07T13:05
светлана акулова
москва
московский зоопарк
красноярск
красноярский край
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Раненый белый медведь, привезенный из Красноярского края в Москву, отходит от наркоза, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова."Мишка потихоньку отходит от наркоза", - написала Акулова.Как сообщил зоолог Игорь Анпилов, чьи слова приводит Акулова, эту ночь медведь провел хорошо."Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо. Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжёлое. Зоологи очень пристально следят за его состоянием", - отметил зоолог.Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Сначала гендиректор Московского зоопарка рассказала, что это медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. Позднее в зоопарке врачи осмотрели животное и выяснили, что это самец. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра.
https://ria.ru/20220906/tigr-1814722536.html
https://ria.ru/20220905/leopard-1814464125.html
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РИА Новости
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светлана акулова, москва, московский зоопарк, красноярск, красноярский край, россия, происшествия
Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Красноярск, Красноярский край, Россия, Происшествия
Раненый медведь, доставленный из Красноярска в Москву, отходит от наркоза
Раненый белый медведь, привезенный из Красноярского края в Москву, отходит от наркоза