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Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов - РИА Новости, 07.09.2022
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Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов - РИА Новости, 07.09.2022
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:54
2022-09-07T03:54
экономика
владимир путин
петропавловск-камчатский
россия
охотское море
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют инвесторам конкретные площадки для его реализации, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.В рамках совещания по социально-экономическому развитию региона на Камчатке Солодов первым из глав дальневосточных регионов представил Путину мастер-план развития столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Он рассказал, что реализация мастер-плана предполагает к 2030 году увеличение населения на 5%, появление до 20 тысяч новых рабочих мест, трехкратное увеличение турпотока в регион - до 750 тысяч человек в год."Главная тема (программы Камчатки на ВЭФ) – мастер-план города, который был представлен президенту РФ, получил его одобрение и поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти и кураторов в правительстве РФ. И сейчас мы представляем конкретные инвестиционные площадки для заинтересованных в развитии городской среды, благоустройства, жилой застройки, бизнес-проектам предпринимательским кругам", - отметил Солодов.Он также рассказал, что в рамках ВЭФ был запущен новый рыбообрабатывающий завод, расположенный на западном побережье Камчатки - уникальный по своей технологии, ориентированный на сложную охотоморскую путину, учитывающий особенности природы Охотского моря и глубокую переработку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html
петропавловск-камчатский
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экономика, владимир путин, петропавловск-камчатский, россия, охотское море, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, Петропавловск-Камчатский, Россия, Охотское море, Владимир Солодов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
03:54 07.09.2022
 
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов

Губернатор Солодов заявил, что Путин одобрил мастер-план Петропавловска-Камчатского

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют инвесторам конкретные площадки для его реализации, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.
В рамках совещания по социально-экономическому развитию региона на Камчатке Солодов первым из глав дальневосточных регионов представил Путину мастер-план развития столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Он рассказал, что реализация мастер-плана предполагает к 2030 году увеличение населения на 5%, появление до 20 тысяч новых рабочих мест, трехкратное увеличение турпотока в регион - до 750 тысяч человек в год.
"Главная тема (программы Камчатки на ВЭФ) – мастер-план города, который был представлен президенту РФ, получил его одобрение и поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти и кураторов в правительстве РФ. И сейчас мы представляем конкретные инвестиционные площадки для заинтересованных в развитии городской среды, благоустройства, жилой застройки, бизнес-проектам предпринимательским кругам", - отметил Солодов.
Он также рассказал, что в рамках ВЭФ был запущен новый рыбообрабатывающий завод, расположенный на западном побережье Камчатки - уникальный по своей технологии, ориентированный на сложную охотоморскую путину, учитывающий особенности природы Охотского моря и глубокую переработку.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября 2021, 10:08
Солодов оценил роль Камчатки в развитии перевозок по Северному морском пути
 
ЭкономикаВладимир ПутинПетропавловск-КамчатскийРоссияОхотское мореВладимир СолодовДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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