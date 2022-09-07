https://ria.ru/20220907/master-plan-1814992784.html

Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов

Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов - РИА Новости, 07.09.2022

Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов

Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:54

2022-09-07T03:54

2022-09-07T03:54

экономика

владимир путин

петропавловск-камчатский

россия

охотское море

владимир солодов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют инвесторам конкретные площадки для его реализации, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.В рамках совещания по социально-экономическому развитию региона на Камчатке Солодов первым из глав дальневосточных регионов представил Путину мастер-план развития столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Он рассказал, что реализация мастер-плана предполагает к 2030 году увеличение населения на 5%, появление до 20 тысяч новых рабочих мест, трехкратное увеличение турпотока в регион - до 750 тысяч человек в год."Главная тема (программы Камчатки на ВЭФ) – мастер-план города, который был представлен президенту РФ, получил его одобрение и поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти и кураторов в правительстве РФ. И сейчас мы представляем конкретные инвестиционные площадки для заинтересованных в развитии городской среды, благоустройства, жилой застройки, бизнес-проектам предпринимательским кругам", - отметил Солодов.Он также рассказал, что в рамках ВЭФ был запущен новый рыбообрабатывающий завод, расположенный на западном побережье Камчатки - уникальный по своей технологии, ориентированный на сложную охотоморскую путину, учитывающий особенности природы Охотского моря и глубокую переработку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html

петропавловск-камчатский

россия

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владимир путин, петропавловск-камчатский, россия, охотское море, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022