https://ria.ru/20220907/master-plan-1814992784.html
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов - РИА Новости, 07.09.2022
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:54
2022-09-07T03:54
2022-09-07T03:54
экономика
владимир путин
петропавловск-камчатский
россия
охотское море
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют инвесторам конкретные площадки для его реализации, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.В рамках совещания по социально-экономическому развитию региона на Камчатке Солодов первым из глав дальневосточных регионов представил Путину мастер-план развития столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Он рассказал, что реализация мастер-плана предполагает к 2030 году увеличение населения на 5%, появление до 20 тысяч новых рабочих мест, трехкратное увеличение турпотока в регион - до 750 тысяч человек в год."Главная тема (программы Камчатки на ВЭФ) – мастер-план города, который был представлен президенту РФ, получил его одобрение и поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти и кураторов в правительстве РФ. И сейчас мы представляем конкретные инвестиционные площадки для заинтересованных в развитии городской среды, благоустройства, жилой застройки, бизнес-проектам предпринимательским кругам", - отметил Солодов.Он также рассказал, что в рамках ВЭФ был запущен новый рыбообрабатывающий завод, расположенный на западном побережье Камчатки - уникальный по своей технологии, ориентированный на сложную охотоморскую путину, учитывающий особенности природы Охотского моря и глубокую переработку.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748669674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, петропавловск-камчатский, россия, охотское море, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Экономика, Владимир Путин, Петропавловск-Камчатский, Россия, Охотское море, Владимир Солодов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
Губернатор Солодов заявил, что Путин одобрил мастер-план Петропавловска-Камчатского
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным, на Восточном экономическом форуме власти Камчатки представляют инвесторам конкретные площадки для его реализации, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.
В рамках совещания по социально-экономическому развитию региона на Камчатке Солодов первым из глав дальневосточных регионов представил Путину мастер-план развития столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Он рассказал, что реализация мастер-плана предполагает к 2030 году увеличение населения на 5%, появление до 20 тысяч новых рабочих мест, трехкратное увеличение турпотока в регион - до 750 тысяч человек в год.
"Главная тема (программы Камчатки на ВЭФ) – мастер-план города, который был представлен президенту РФ, получил его одобрение и поддержку со стороны федеральных органов исполнительной власти и кураторов в правительстве РФ. И сейчас мы представляем конкретные инвестиционные площадки для заинтересованных в развитии городской среды, благоустройства, жилой застройки, бизнес-проектам предпринимательским кругам", - отметил Солодов.
Он также рассказал, что в рамках ВЭФ был запущен новый рыбообрабатывающий завод, расположенный на западном побережье Камчатки - уникальный по своей технологии, ориентированный на сложную охотоморскую путину, учитывающий особенности природы Охотского моря
и глубокую переработку.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.