https://ria.ru/20220907/manturov-1815000845.html

Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022

Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:57

2022-09-07T06:57

2022-09-07T06:57

технологии

денис мантуров

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он анонсировал презентацию Aurus Komendant в Москве 29 сентября. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html

русский (остров)

владивосток

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Максим Горбачев

технологии, денис мантуров, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)