https://ria.ru/20220907/manturov-1815000845.html
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:57
2022-09-07T06:57
2022-09-07T06:57
технологии
денис мантуров
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он анонсировал презентацию Aurus Komendant в Москве 29 сентября. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/publikatsiya-1814705771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, денис мантуров, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Технологии, Денис Мантуров, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Вице-премьер Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram