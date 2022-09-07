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Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022
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Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 07.09.2022
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:57
2022-09-07T06:57
технологии
денис мантуров
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он анонсировал презентацию Aurus Komendant в Москве 29 сентября. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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технологии, денис мантуров, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Технологии, Денис Мантуров, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:57 07.09.2022
 
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

Вице-премьер Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума.
Мантуров опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Он анонсировал презентацию Aurus Komendant в Москве 29 сентября. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем вице-премьер был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 03:41
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram
 
ТехнологииДенис МантуровРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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