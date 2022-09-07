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Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/manskiy-1815237454.html
Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело
Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело - РИА Новости, 07.09.2022
Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело
Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:25
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культура
новости культуры
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова."Уголовное дело было возбуждено по заявлению режиссера Михалкова 8 августа, 15 августа Манский стал по нему подозреваемым. Подтверждаю, что свидетелем по делу проходит Ксения Собчак. Мы обжалуем постановление об объявлении в розыск, как только с ним ознакомимся", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.По его словам, имена Михалкова и Собчак как заявителя и свидетеля фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым он ознакомился как защитник. В то же время адвокат не стал комментировать, где именно сейчас находится Манский. Об объявлении его в розыск стало известно накануне. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи УК РФ "Клевета" (предполагает лишение свободы на срок до двух лет).Виталий Манский – продюсер и режиссер-документалист, президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
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новости культуры, россия, виталий манский, никита михалков
Культура, Новости культуры, Россия, Виталий Манский, Никита Михалков
18:25 07.09.2022 (обновлено: 18:29 07.09.2022)
 
Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело

Защита режиссера Манского заявила, что дело на него возбудили по заявлению Михалкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Виталий Манский
Режиссер Виталий Манский - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Виталий Манский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова.
"Уголовное дело было возбуждено по заявлению режиссера Михалкова 8 августа, 15 августа Манский стал по нему подозреваемым. Подтверждаю, что свидетелем по делу проходит Ксения Собчак. Мы обжалуем постановление об объявлении в розыск, как только с ним ознакомимся", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
По его словам, имена Михалкова и Собчак как заявителя и свидетеля фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым он ознакомился как защитник. В то же время адвокат не стал комментировать, где именно сейчас находится Манский. Об объявлении его в розыск стало известно накануне. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи УК РФ "Клевета" (предполагает лишение свободы на срок до двух лет).
Виталий Манский – продюсер и режиссер-документалист, президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
Президент фестиваля Артдокфест Виталий Манский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля 2021, 18:58
Организаторы "Артдокфеста" заявили о нападении на президента фестиваля
 
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