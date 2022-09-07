https://ria.ru/20220907/manskiy-1815237454.html

Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело

Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело - РИА Новости, 07.09.2022

Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело

Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:25

2022-09-07T18:25

2022-09-07T18:29

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова."Уголовное дело было возбуждено по заявлению режиссера Михалкова 8 августа, 15 августа Манский стал по нему подозреваемым. Подтверждаю, что свидетелем по делу проходит Ксения Собчак. Мы обжалуем постановление об объявлении в розыск, как только с ним ознакомимся", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.По его словам, имена Михалкова и Собчак как заявителя и свидетеля фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым он ознакомился как защитник. В то же время адвокат не стал комментировать, где именно сейчас находится Манский. Об объявлении его в розыск стало известно накануне. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи УК РФ "Клевета" (предполагает лишение свободы на срок до двух лет).Виталий Манский – продюсер и режиссер-документалист, президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.

https://ria.ru/20210409/napadenie-1727615219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, виталий манский, никита михалков