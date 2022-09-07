18:25 07.09.2022 (обновлено: 18:29 07.09.2022)
Защита Манского обвинила Михалкова в подаче заявления на уголовное дело
Защита режиссера Манского заявила, что дело на него возбудили по заявлению Михалкова
Режиссер Виталий Манский. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита Виталия Манского заявила РИА Новости, что уголовное дело против режиссера возбудили по заявлению его коллеги по цеху Никиты Михалкова.
"Уголовное дело было возбуждено по заявлению режиссера Михалкова 8 августа, 15 августа Манский стал по нему подозреваемым. Подтверждаю, что свидетелем по делу проходит Ксения Собчак. Мы обжалуем постановление об объявлении в розыск, как только с ним ознакомимся", - заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
По его словам, имена Михалкова и Собчак как заявителя и свидетеля фигурируют в постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым он ознакомился как защитник. В то же время адвокат не стал комментировать, где именно сейчас находится Манский. Об объявлении его в розыск стало известно накануне. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи УК РФ "Клевета" (предполагает лишение свободы на срок до двух лет).
Виталий Манский – продюсер и режиссер-документалист, президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
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