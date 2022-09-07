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Германия возобновила миротворческую миссию в Мали - РИА Новости, 07.09.2022
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Германия возобновила миротворческую миссию в Мали
Германия возобновила миротворческую миссию в Мали - РИА Новости, 07.09.2022
Германия возобновила миротворческую миссию в Мали
Военные ФРГ после перерыва в четыре недели возобновляют свою миссию в составе миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), сообщила немецкая газета Zeit со... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:39
2022-09-07T16:39
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Военные ФРГ после перерыва в четыре недели возобновляют свою миссию в составе миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на данные бундесвера."По данным оперативного командования бундесвера, со вторника за пределами города Гао вновь проводятся разведывательные операции. Пехотный взвод, направленный туда для усиления, достиг полной боевой готовности и взял на себя охрану лагеря", - отметило издание.Уточняется, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в середине августа приостановила размещение немецких солдат в Мали по причине неоднократного отказа малийского правительства в праве на пролет, что препятствовало ротации войск миссии ООН. Однако через несколько дней было достигнуто соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством Мали.По данным газеты, миссия МИНУСМА для бундесвера сейчас - самая крупная за рубежом, она также считается самой опасной. Всего в миссии ООН участвует около 1100 военнослужащих бундесвера.В Мали работает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220831/mali-1813562080.html
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в мире, германия, мали, оон, минусма, кристина ламбрехт
В мире, Германия, Мали, ООН, МИНУСМА, Кристина Ламбрехт
16:39 07.09.2022
 
Германия возобновила миротворческую миссию в Мали

Немецкие военные после перерыва в четыре недели возобновили миротворческую миссию в Мали

© Flickr / tjuelФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Flickr / tjuel
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Военные ФРГ после перерыва в четыре недели возобновляют свою миссию в составе миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на данные бундесвера.
"По данным оперативного командования бундесвера, со вторника за пределами города Гао вновь проводятся разведывательные операции. Пехотный взвод, направленный туда для усиления, достиг полной боевой готовности и взял на себя охрану лагеря", - отметило издание.
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Уточняется, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в середине августа приостановила размещение немецких солдат в Мали по причине неоднократного отказа малийского правительства в праве на пролет, что препятствовало ротации войск миссии ООН. Однако через несколько дней было достигнуто соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством Мали.
По данным газеты, миссия МИНУСМА для бундесвера сейчас - самая крупная за рубежом, она также считается самой опасной. Всего в миссии ООН участвует около 1100 военнослужащих бундесвера.
В Мали работает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
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В миреГерманияМалиООНМИНУСМАКристина Ламбрехт
 
 
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