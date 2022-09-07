https://ria.ru/20220907/mali-1815192160.html

Германия возобновила миротворческую миссию в Мали

Германия возобновила миротворческую миссию в Мали - РИА Новости, 07.09.2022

Германия возобновила миротворческую миссию в Мали

Военные ФРГ после перерыва в четыре недели возобновляют свою миссию в составе миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), сообщила немецкая газета Zeit со... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:39

2022-09-07T16:39

2022-09-07T16:39

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оон

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Военные ФРГ после перерыва в четыре недели возобновляют свою миссию в составе миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА), сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на данные бундесвера."По данным оперативного командования бундесвера, со вторника за пределами города Гао вновь проводятся разведывательные операции. Пехотный взвод, направленный туда для усиления, достиг полной боевой готовности и взял на себя охрану лагеря", - отметило издание.Уточняется, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в середине августа приостановила размещение немецких солдат в Мали по причине неоднократного отказа малийского правительства в праве на пролет, что препятствовало ротации войск миссии ООН. Однако через несколько дней было достигнуто соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством Мали.По данным газеты, миссия МИНУСМА для бундесвера сейчас - самая крупная за рубежом, она также считается самой опасной. Всего в миссии ООН участвует около 1100 военнослужащих бундесвера.В Мали работает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220831/mali-1813562080.html

https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810639146.html

германия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, мали, оон, минусма, кристина ламбрехт