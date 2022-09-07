https://ria.ru/20220907/makron-1815276388.html

В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона

В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона - РИА Новости, 07.09.2022

В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона

Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:52

2022-09-07T21:52

2022-09-07T21:52

в мире

франция

эммануэль макрон

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg

ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщило в среду агентство AFP."Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", - сообщает агентство.Антитеррористическая прокуратура обвинила 11 мужчин и одну женщину, входящих в ультраправую группировку Barjols, в "преступном террористическом сговоре" и планировании "насильственных действий" в отношении французского президента.Судебное расследование по делу о нападении на президента Франции началось в ноябре 2018, были задержаны 14 человек, близких к ультраправым кругам. После 4 лет расследования двух из них отпустили.

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, париж