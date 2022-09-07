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В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона - РИА Новости, 07.09.2022
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В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона
В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона - РИА Новости, 07.09.2022
В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона
Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:52
2022-09-07T21:52
в мире
франция
эммануэль макрон
париж
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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщило в среду агентство AFP."Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", - сообщает агентство.Антитеррористическая прокуратура обвинила 11 мужчин и одну женщину, входящих в ультраправую группировку Barjols, в "преступном террористическом сговоре" и планировании "насильственных действий" в отношении французского президента.Судебное расследование по делу о нападении на президента Франции началось в ноябре 2018, были задержаны 14 человек, близких к ультраправым кругам. После 4 лет расследования двух из них отпустили.
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в мире, франция, эммануэль макрон, париж
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Париж
21:52 07.09.2022
 
В Париже выдвинули обвинения против покушавшихся на Макрона

В Париже выдвинули обвинения против 12 человек, покушавшихся на Макрона в 2018 году

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Контртеррористическое отделение парижской прокуратуры предъявило обвинения фигурантам дела о нападении на президента Франции Эммануэля Макрона в 2018 году, сообщило в среду агентство AFP.
"Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) потребовала, чтобы 12 человек, разделяющих ультраправые взгляды и подозреваемых в подготовке проекта нападения на Эммануэля Макрона в ноябре 2018, предстали перед исправительным трибуналом, а не судом присяжных", - сообщает агентство.
Антитеррористическая прокуратура обвинила 11 мужчин и одну женщину, входящих в ультраправую группировку Barjols, в "преступном террористическом сговоре" и планировании "насильственных действий" в отношении французского президента.
Судебное расследование по делу о нападении на президента Франции началось в ноябре 2018, были задержаны 14 человек, близких к ультраправым кругам. После 4 лет расследования двух из них отпустили.
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