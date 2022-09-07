https://ria.ru/20220907/m777-1815208717.html

Украинские военные, покидая позицию, бросили снаряды к гаубице М777

Украинские военные, покидая позицию, бросили снаряды к гаубице М777 - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские военные, покидая позицию, бросили снаряды к гаубице М777

Украинские силовики бросили снаряды к американской гаубице М777 после ее уничтожения союзными силами в Донбассе, рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:13

2022-09-07T17:13

2022-09-07T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

россия

украина

донбасс

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ЛУГАНСК, 7 сен — РИА Новости. Украинские силовики бросили снаряды к американской гаубице М777 после ее уничтожения союзными силами в Донбассе, рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Великан, демонстрируя бывшую огневую точку ВСУ."Здесь была огневая позиция гаубицы М777 (украинских силовиков. — Прим. ред.). Орудие было уничтожено. <…> Реактивная батарея (союзных сил. — Прим. ред.) четко сработала, <...> остались одни ошметки. Украинские националисты, спешно покидая позицию, бросили боеприпасы — те, которые они хотя бы могли забрать с собой", — уточнил он. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная огневая позиция американской гаубицы М777 в Донбассе Боец ЛНР показал РИА Новости редкие кадры с уничтоженной огневой позиции американской гаубицы М777 в Донбассе. Украинские солдаты после ликвидации орудия союзными силами отступили, бросив и боеприпасы. 2022-09-07T17:13 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сергей лавров, россия, украина, донбасс, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны