https://ria.ru/20220907/lvov-1815196657.html
Мэр Львова пригласил польские фирмы строить жилье в его городе
Мэр Львова пригласил польские фирмы строить жилье в его городе - РИА Новости, 07.09.2022
Мэр Львова пригласил польские фирмы строить жилье в его городе
Мэр Львова Андрей Саловой пригласил польские фирмы строить жилье в его городе. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:48
2022-09-07T16:48
2022-09-07T16:48
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Саловой пригласил польские фирмы строить жилье в его городе."Сегодня во Львове проживают 150 тысяч беженцев. Пятьдесят тысяч останется. А для них нужны новые квартиры. Пятьдесят тысяч – это миллион квадратных метров", - заявил Садовой в интервью Польскому телевидению во время международного экономического форума в Карпаче."Я приглашаю польские фирмы в Львов уже сегодня, чтобы начинать бизнес, чтобы иметь возможность сделать свой вклад", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220906/belorussiya-1814777261.html
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в мире, жилье, владимир путин, львов, россия, украина
В мире, Жилье, Владимир Путин, Львов, Россия, Украина
Мэр Львова пригласил польские фирмы строить жилье в его городе
Мэр Львова Саловой пригласил польские фирмы строить жилье в его городе