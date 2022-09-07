https://ria.ru/20220907/luk-1815249488.html

В России подешевел лук

В России подешевел лук - РИА Новости, 07.09.2022

В России подешевел лук

Недельная дефляция в РФ с 30 августа по 5 сентября составила 0,13% против 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,24%,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:15

2022-09-07T19:15

2022-09-07T19:15

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Недельная дефляция в РФ с 30 августа по 5 сентября составила 0,13% против 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,24%, свидетельствуют данные Росстата."За период с 30 августа по 5 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,87%, с начала сентября – 99,91%, с начала года – 110,24%", - говорится в сообщении статистического ведомства.По сравнению с предыдущей неделей несколько замедлилось снижение цен на плодоовощную продукцию - с 3,6% на неделе с 23 по 29 августа до 3,4% на отчетной. В частности лук подешевел на 10,8%, морковь – на 8,2%, картофель – на 7%, капуста – на 6,1%, свекла – на 5,5%, помидоры – на 4,3%, яблоки – на 1,9%, бананы – на 1%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,8%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели пшено - на 0,89%, гречка - на 0,74%, вареные колбасы - на 0,6%, мясо кур - на 0,37% и сыры - на 0,35%. Также снизились цены на пастеризованное молоко, рис, вермишель – на 0,2%, стерилизованное молоко, сметану, сахар - на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 21 наименованию продуктов, но по некоторым из них лишь на 0,01-0,04%. Сильнее всего выросли цены на яйца - на 1,13%. Следом идут овощные консервы для детского питания (+0,87%), чай (+0,36%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,26%), мороженая рыба (+0,22%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,17%), сливочное масло (+0,16%). Свинина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин, творог, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,1%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене женские гигиенические прокладки - 0,59%. Кроме того, подорожали зубные щетки - на 0,47%, спички - на 0,45%, хозяйственное мыло - на 0,41%, а также зубные пасты - на 0,31%, пеленки для новорожденных - на 0,22%. Цены на стиральные порошки снизились на 0,1%.Смартфоны в среднем подешевели на 0,64%, телевизоры - на 1,31%, электропылесосы - на 0,3%. Цены на отечественные легковые автомобили в период с 30 августа по 5 сентября выросли на 0,02%, на иностранные - не изменились. Цены на автомобильный бензин поднялись на скромные 0,03%, на дизельное топливо – на 0,1%.Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на анальгин - на 0,58%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,4%, мазь "Левомеколь" - на 0,39%, на комбинированные анальгетики (+0,18%), поливитамины (+0,2%), аллохол (+0,17%) и ренгалин (0,1%).Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 9,9% после спада на 10,6% на предыдущей неделе. Снижение цен на путевки в дома отдыха и пансионаты ускорилось до 3,1% с 1,1%, в санаторий - до 1,71% с 0,46%.

https://ria.ru/20220907/tseny-1815080308.html

https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/kartofel-1813720950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты