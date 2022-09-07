https://ria.ru/20220907/logistika-1815214940.html

Архангельские депутаты попросят решить проблему логистики для леспрома

Архангельские депутаты попросят решить проблему логистики для леспрома - РИА Новости, 07.09.2022

Архангельские депутаты попросят решить проблему логистики для леспрома

Депутаты архангельского Заксобрания и лесопромышленники региона намерены обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой решить проблему с... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:29

2022-09-07T17:29

2022-09-07T17:29

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 сен – РИА Новости. Депутаты архангельского Заксобрания и лесопромышленники региона намерены обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой решить проблему с железнодорожными перевозками для продукции лесопромышленного комплекса, рост расходов на которые приводит к отрицательной рентабельности предприятий, сообщила пресс-служба Собрания Архангельской области.Проблемы лесной отрасли обсудили на совещании в региональном парламенте. В заседании комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии в режиме видеоконференции приняли участие представители крупнейших предприятий ЛПК, профильного областного министерства и Федерального собрания РФ."Заместитель генерального директора ООО "Группа компаний "УЛК" Наталья Пономарева отметила, что цены на готовую продукцию снизились. Негативно на выручке экспортеров сказывается также укрепление рубля. При этом расходы на логистику выросли почти в три раза, что приводит к отрицательной рентабельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичное мнение высказали представители компаний "Регион-лес", "25 лесозавод", Группы "ИЛИМ" и АЦБК.Как прозвучало на совещании, предприятия отрасли активно ищут новые рынки сбыта, но все упирается в сложности с доставкой. Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев сообщил, что потребность компаний в контейнерных железнодорожных составах в сентябре составляет 66 поездов. Однако только за июль не было отгружено 53 процента грузов от запланированных объемов, в августе этот показатель составил 36 процента. "При этом сроки доставки до потребителя очень часто затягиваются. Для железной дороги грузы лесопромышленников не в приоритете, так как приносят меньше прибыли по сравнению с другими клиентами", - пояснили в Заксобрании.Как отметили участники встречи, еще одна проблема – снижение субсидии на транспортировку готовой продукции ЛПК – лимит на каждое предприятие снижен с 500 до 300 миллионов рублей. "Это решение на федеральном уровне не учитывает общую ситуацию в отрасли, а также падения цен на пиломатериалы и рост тарифов железнодорожников. Если ситуация с транспортировкой продукции не изменится, то предприятия могут оказаться в вынужденном простое", - отметили участники совещания.Архангельские лесопромышленники также видят угрозу в планах по увеличению арендной платы за пользование лесными участками. Все участники совещания отрицательно высказались о возможности поднятия ставок арендных платежей. Это было бы дополнительной нагрузкой для бизнеса в и без того тяжелой ситуации."Изменения на международном лесном рынке стали серьезным испытанием для инвесторов. Реализуя крупные инвестпроекты, они столкнулись с тем, что зарубежные поставщики отказываются поставлять оборудование, в том числе уже оплаченное. При этом оказался потерян и традиционный рынок сбыта. Вместе с тем значительная часть инвестиций была оплачена в кредит", - рассказали в Заксобрании.Власти Архангельской области предлагают упростить порядок внесения изменений в инвестпроекты. Кроме того, эксперты считают необходимым ввести мораторий по выполнению обязательств инвесторов."Лесопромышленный комплекс подвергся большому давлению. Наш бизнес творит настоящие чудеса в поиске новых рынков сбыта, замене поставщиков запчастей для техники. Но есть серьезные проблемы с логистикой – не хватает большого количества железнодорожных составов, которые могли бы доставить нашу продукцию в Китай. Поэтому мы будем обращаться к Виктории Абрамченко с просьбой помочь в решении этой проблемы", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя областного Собрания Александра Дятлова.По словам депутата, также предлагается смягчить на ближайшие три года требования, касающиеся приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в связи с невозможностью их реализации в полном объеме."Есть вопросы с реализацией пеллетов. Мы производим 600 тысяч тонн гранул и могли бы обеспечить ими как минимум весь Северо-Запад. Но до настоящего времени пеллеты не отнесены к категории "топливо", как мазут или уголь, что не позволяет в полной мере использовать их в теплоэнергетике", – добавил Дятлов.По его мнению, использование древесных гранул могло бы серьезно улучшить экологическую ситуацию, способствовало бы развитию зеленой энергетики, но для этого необходимо принять специальную программу на федеральном уровне.

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https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html

https://ria.ru/20220713/zadachi-1802198943.html

https://ria.ru/20220713/bumaga-1802183881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

архангельская область, россия, китай, илим, виктория абрамченко, экономика, правительство рф, александр дятлов