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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 07.09.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, два бронетранспортера и две артиллерийские установки. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:50
2022-09-07T10:50
2022-09-07T10:50
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава, два бронетранспортера и две артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 2 бронетранспортера; 4 единицы специальной автомобильной техники; 2 артиллерийские установки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Также отмечается, что за вторник были очищены более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Чабановка и Александровка.Народная милиция ЛНР во вторник сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек личного состава, два танка и пять бронетранспортеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 45 человек и два БТР