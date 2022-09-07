https://ria.ru/20220907/linii-1815090607.html

Путин: Киев пытался подорвать ЛЭП в России возле ядерных объектов

Путин: Киев пытался подорвать ЛЭП в России возле ядерных объектов - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: Киев пытался подорвать ЛЭП в России возле ядерных объектов

Украина пыталась подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, зачем это делалось, создавая угрозы для всей Европы, непонятно,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:30

2022-09-07T12:30

2022-09-07T14:50

россия

вэф-2022

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восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украина пыталась подорвать линии электропередачи вблизи ядерных объектов на территории России, зачем это делалось, создавая угрозы для всей Европы, непонятно, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинская сторона создает угрозы подрыва ядерной безопасности. Зачем они это делают - я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке."Кстати говоря, мы нечасто говорим об этом, но и не скрываем - пытались даже проводить террористические акты на территории Российской Федерации, подрывая линии высоковольтные электропередачи, близкие к нашим объектам ядерной энергетики. То есть, они целенаправленно в этом направлении работают. Зачем, какой смысл в этом - создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают", - добавил Путин.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20220906/kursk-1814956005.html

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россия, вэф-2022, владимир путин, европа, киев, восточный экономический форум — 2022 (вэф)