https://ria.ru/20220907/lebedi-1815238793.html
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей - РИА Новости, 07.09.2022
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей
Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:31
2022-09-07T18:31
2022-09-07T18:31
воронежская область
происшествия
лискинский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона.Информация, что в Лискинском районе в лесу у озера Перевал нашли погибших лебедей, появилась в среду днем в воронежских Telegram-каналах, вызвав резонанс."Департамент природных ресурсов и экологии отреагировал на публикацию в СМИ об уничтожении лебедей. В связи с тем, что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", - говорится в сообщении.Правительство отмечает, что также департамент в своем обращении просит привлечь виновных в гибели лебедей к ответственности.
https://ria.ru/20220620/lebedi-1796785035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, лискинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Воронежская область, Происшествия, Лискинский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей
Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей