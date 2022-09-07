https://ria.ru/20220907/lebedi-1815238793.html

Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей

Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей - РИА Новости, 07.09.2022

Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей

Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:31

2022-09-07T18:31

2022-09-07T18:31

воронежская область

происшествия

лискинский район

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона.Информация, что в Лискинском районе в лесу у озера Перевал нашли погибших лебедей, появилась в среду днем в воронежских Telegram-каналах, вызвав резонанс."Департамент природных ресурсов и экологии отреагировал на публикацию в СМИ об уничтожении лебедей. В связи с тем, что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", - говорится в сообщении.Правительство отмечает, что также департамент в своем обращении просит привлечь виновных в гибели лебедей к ответственности.

https://ria.ru/20220620/lebedi-1796785035.html

воронежская область

лискинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воронежская область, происшествия, лискинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)