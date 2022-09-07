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Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей - РИА Новости, 07.09.2022
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Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей - РИА Новости, 07.09.2022
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей
Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:31
2022-09-07T18:31
воронежская область
происшествия
лискинский район
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона.Информация, что в Лискинском районе в лесу у озера Перевал нашли погибших лебедей, появилась в среду днем в воронежских Telegram-каналах, вызвав резонанс."Департамент природных ресурсов и экологии отреагировал на публикацию в СМИ об уничтожении лебедей. В связи с тем, что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", - говорится в сообщении.Правительство отмечает, что также департамент в своем обращении просит привлечь виновных в гибели лебедей к ответственности.
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воронежская область
лискинский район
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воронежская область, происшествия, лискинский район, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Воронежская область, Происшествия, Лискинский район, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
18:31 07.09.2022
 
Воронежские власти попросили полицию найти убийц редких лебедей

Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЛебеди-кликуны
Лебеди-кликуны - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебеди-кликуны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Власти Воронежской области попросили полицию найти причастных к гибели редких лебедей, туши которых обнаружили возле озера, сообщает правительство региона.
Информация, что в Лискинском районе в лесу у озера Перевал нашли погибших лебедей, появилась в среду днем в воронежских Telegram-каналах, вызвав резонанс.
"Департамент природных ресурсов и экологии отреагировал на публикацию в СМИ об уничтожении лебедей. В связи с тем, что на территории региона лебедь-кликун и лебедь-шипун внесены в Красную книгу Воронежской области, департаментом направлена информация в отдел МВД России по Лискинскому району для установления лиц, причастных к уничтожению редких птиц", - говорится в сообщении.
Правительство отмечает, что также департамент в своем обращении просит привлечь виновных в гибели лебедей к ответственности.
Лебеди-кликуны - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Воронежская областьПроисшествияЛискинский районРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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